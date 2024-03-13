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Європарламент підтримав можливість надання Вірменії статусу кандидата у члени ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європарламент підтримав можливість надання Вірменії статусу кандидата у члени ЄС
Депутати Європарламент запропонували розглянути можливість надання Вірменії статусу кандидата в члени ЄС
фото з відкритих джерел

За ухвалення резолюції проголосували 504 європарламентарі

Європейський парламент сьогодні, 13 березня, ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість членства Вірменії в ЄС. Про це повідомляє News.am.

За ухвалення резолюції проголосували 504 члени Європарламенту, чотири були проти, ще 32 депутати утрималися.

Документ, автором якого є фракція Європейської народної партії, подається як спільна ініціатива всіх фракцій. У ньому депутати Європарламенту запропонували розглянути можливість надання Вірменії статусу кандидата в члени ЄС.

«Якщо Вірменія зацікавлена в отриманні статусу кандидата і продовжить іти шляхом стабільних реформ, що зміцнюють її демократію, це може стати основою для етапу трансформації у відносинах ЄС-Вірменія», – йдеться в проєкті спільної резолюції.

Європарламент у ній закликає виконавчі органи ЄС активно підтримати Вірменію в розширенні співробітництва не тільки в економічному партнерстві, а й у сферах політичного діалогу, безпеки, контактів між людьми та галузевої інтеграції.

Нагадаємо, Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Нагадаємо, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України.

На початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

До слова, Пашинян пояснив, чому Вірменія не вийшла з Організації договору про колективну безпеку.

Читайте також: Вірменія задумалась про вступ в ЄС
Теги: депутат Європейський союз Європарламент Вірменія

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