Європарламент підтримав можливість надання Вірменії статусу кандидата у члени ЄС

За ухвалення резолюції проголосували 504 європарламентарі

Європейський парламент сьогодні, 13 березня, ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість членства Вірменії в ЄС. Про це повідомляє News.am.

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За ухвалення резолюції проголосували 504 члени Європарламенту, чотири були проти, ще 32 депутати утрималися.

Документ, автором якого є фракція Європейської народної партії, подається як спільна ініціатива всіх фракцій. У ньому депутати Європарламенту запропонували розглянути можливість надання Вірменії статусу кандидата в члени ЄС.

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«Якщо Вірменія зацікавлена в отриманні статусу кандидата і продовжить іти шляхом стабільних реформ, що зміцнюють її демократію, це може стати основою для етапу трансформації у відносинах ЄС-Вірменія», – йдеться в проєкті спільної резолюції.

Європарламент у ній закликає виконавчі органи ЄС активно підтримати Вірменію в розширенні співробітництва не тільки в економічному партнерстві, а й у сферах політичного діалогу, безпеки, контактів між людьми та галузевої інтеграції.

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До слова, Пашинян пояснив, чому Вірменія не вийшла з Організації договору про колективну безпеку.