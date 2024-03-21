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Естонія застерегла ЄС від своєї помилки перед Другою світовою війною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Естонія застерегла ЄС від своєї помилки перед Другою світовою війною
За словами прем'єра Естонії, деякі європейські країни можуть стати мішенню для Росії, якщо Україна програє війну
фото з відкритих джерел

Естонія пропонує виділити 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні

Європейські країни не повинні повторити помилку Естонії перед Другою світовою війною, а для цього необхідно інвестувати значні кошти в оборону, щоб не бути захопленими зненацька. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє Euronews.

Виступаючи напередодні дводенного саміту в Брюсселі, де підтримка України та європейська оборона будуть головними питаннями порядку денного, Кая Каллас наголосила, що деякі європейські країни можуть стати мішенню для Росії, якщо Україна програє війну.

«Якщо ми дійсно допоможемо Україні, нам не доведеться турбуватися про те, хто буде наступним. Але якщо Україна впаде, то буде пауза в кілька років, і ми побачимо це в ширшому масштабі, особливо коли ми не будемо інвестувати в оборону», – наголосила Каллас.

Посадовиця закликала країни, що входять до коаліції «Рамштайн», зокрема члени НАТО, ЄС та 15 інших держав світу, виділити 0,25% свого валового внутрішнього продукту на військову допомогу Україні.

На думку прем'єра, це «зробить значний внесок у перемогу України над Росією».

Нагадаємо, Естонія передає Україні пакет військової допомоги на суму 20 млн євро.

Як повідомлялося, Естонія розробила стратегію допомоги Україні на 120 млрд євро. У стратегії детально розписано, на що будуть витрачені ці гроші – в основному йдеться про оборонну техніку та боєприпаси. Салм припустив, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, для чого Європейська комісія може залучити кошти з фінансових ринків і використати групу з 27 країн-членів ЄС як гарантію.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що естонські Сили оборони не будуть направлені в Україну.

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Теги: Естонія прем’єр-міністр війна фінансування ВВП

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