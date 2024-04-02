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Уряд анонсував масштабні перевірки ВЛК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд анонсував масштабні перевірки ВЛК
Як повідомив прем'єр, наразі перевірено понад 53 тис. медико-експертних справ
фото з відкритих джерел

За словами Шмигаля, у квітні розпочнеться нова хвиля перевірок військово-лікарських комісій

В Україні планується суттєво покращити зручності проходження ВЛК в межах цифровізації та дебюрократизації. Також триває процес перевірок з подальшим реагуванням на дії комісій з боку профільного міністерства. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ще один аспект – максимальна зручність проходження ВЛК для військових. Тут, крім цифровізації і дебюрократизації, тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства», – повідомив Шмигаль.

Як зазначив прем'єр-міністр, наразі вже перевірено понад 53 тис. медико-експертних справ.

«Зафіксовані порушення, надані рекомендації, по кожному факту буде реагування», – запевняє він.

Шмигаль зауважив, такі перевірки стануть регулярними. У квітні розпочнеться нова хвиля.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я провело перевірку роботи 10 позаштатних військово-лікарських комісій у Києві.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії через продаж чоловікам довідок ВЛК з вигаданими хворобами.

До слова, чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд. Відповідні зміни передбачає прийнятий сьогодні в цілому законопроєкт №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Читайте також: ВЛК визнала Залужного не придатним до служби
Теги: уряд Денис Шмигаль прем’єр-міністр мобілізація здоров'я

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