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Із яких країн ЄС масово виїжджають українські біженці: статистика

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Із яких країн ЄС масово виїжджають українські біженці: статистика
Найбільше українців поїхало з Італії, Польщі та Естонії
фото з відкритих джерел

У січні європейські країни залишили понад 9 тис українських біженців

Найбільше українських біженців у січні цього року поїхали з Італії – країну залишили понад 18 тис осіб. Про це свідчать дані Євростату.

Наразі у країнах ЄС залишаються 4,3 млн українців, які користуються тимчасовим захистом. Станом на 31 січня 2024 року у країнах ЄС тимчасовим захистом користувалися 4 303 115 біженців із України, при цьому за перший місяць року їхня кількість знизилася на 9100 осіб.

У січні стало менше українців із тимчасовим захистом у таких країнах ЄС:

  • Італія (-18 125 осіб; -11,2% від загальної кількості у ЄС);
  • Польща (-3 235; -0,3%);
  • Естонія (-225; -0,6%);
  • Франція (-205; -0,3%);
  • Люксембург (-10; -0,2%).

Найбільше людей за місяць прибули до таких країн:

  • Німеччина (+18 905; +1,5%);
  • Чехія (+8 155; +2,2%);
  • Іспанія (+2 830; +1,5%).

Найбільше українських біженців станом на 31 січня приймали:

  • Німеччина (+1 270 150 осіб, +29,5% від загальної кількості у ЄС);
  • Польща (+951 560; +22,1%);
  • Чехія (+381 190; +8,9%).

Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 46,1% отримувачів тимчасового захисту в ЄС, діти – 33,2%, а дорослі чоловіки – 20,7%.

До слова, екснардеп та радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що країни ЄС мають припинити допомагати біженцям для того, щоб вони повернулися додому. Такі слова викликали спалах обговорення серед українців, ба більше: люди констатували, що Україна не зробила нічого, щоб люди хотіли повернутися додому.

Нагадаємо, більшість українських біженців і внутрішньо переміщених осіб (65 і 72% відповідно) хочуть повернутися додому.

Стало відомо, у яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців. Найбільше грошей українці отримують у Норвегії – при проходженні інтеграційної програми виплачується близько 1400 євро на місяць.

Читайте також: Як українські біженці витрачають гроші в різних країнах ЄС: дані Нацбанку
Теги: біженці Європейський союз українці

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