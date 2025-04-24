Пресконференція Зеленського та президента ПАР: трансляція

Зеленський прибув із офіційним візитом до Південно-Африканської Республіки

У четвер, 24 квітня, президент України Володимир Зеленський та президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоcа провели переговори, після яких розпочалася пресконференція.

«Главком» публікує пряму трансляцію пресконференції.





Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Південно-Африканської Республіки. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

У рамках поїздки Зеленський планує зустрітися з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, а також поспілкуватися з представниками політичного, громадського та студентського середовищ на африканському континенті.

Однак після зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою президент України Володимир Зеленський повертається до України через російську атаку.

«Сьогодні поінформую Президента ПАР Рамафосу, який головує в «Групі двадцяти», про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей», – розповів Зеленський.

Президент заявив, що частину програми цього візиту він скасовує та після зустрічі з президентом ПАР негайно повертається в Україну.