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Зеленський скорочує термін перебування у ПАР і терміново повертається до України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський скорочує термін перебування у ПАР і терміново повертається до України
У ніч на 24 квітня президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Південно-Африканської Республіки
фото: Офіс президента

«Сибіга проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію»

Після зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою президент України Володимир Зеленський повертається до України через російську атаку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

«Сьогодні поінформую Президента ПАР Рамафосу, який головує в «Групі двадцяти», про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей», – розповів Зеленський.

Президент заявив, що частину програми цього візиту він скасовує та після зустрічі з президентом ПАР негайно повертається в Україну. 

За його словами, міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл. Він нагадав, що сьогодні, 24 квітня, сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів, сорок чотири дні, як Росія «продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це».

Президент відзвітував, що була доповідь військового командування. Він доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

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Теги: Володимир Зеленський Південно-Африканська республіка

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