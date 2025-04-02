Зеленський повідомив, про що свідчить нічна атака РФ на Україну

Зеленський: Не треба очікувати, коли 11 квітня буде вже місяць російському «ні» у відповідь на американську пропозицію припинити вогонь

Уночі Росія атакувала Україну ударними дронами. Такий системний і постійний характер російських ударів однозначно свідчить, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів. Про це заявив президент України, інформує «Главком».

«Минулої ночі російська армія продовжила застосовувати проти України ударні дрони. Загалом було 74 безпілотники, з них 54 – «шахеди». Цілеспрямована атака проти Харкова – щонайменше 14 дронів. На жаль, були влучання. Є поранені, і серед них троє дітей. Усім надається необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

Системний і постійний характер російських ударів по Україні однозначно свідчить, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів, - президент Зеленський pic.twitter.com/DWMQ5YLoMY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 2, 2025

Зеленський зазначив, що були удари проти Одещини, Сумщини. Також чергові цілеспрямовані влучання та пошкодження обʼєктів енергетики: у Сумській області удар FPV-дрона по підстанції, також у Нікополі на Дніпровщині через артилерійський удар була пошкоджена ЛЕП. Президент додав, що майже 4 тис. абонентів у двох областях залишалися без електропостачання через ці удари.

Очільник України додав, що тривають і російські удари авіабомбами – тільки проти Сумщини й тільки за час від учорашнього дня й до сьогоднішнього ранку росіяни застосували майже 50 керованих авіабомб.

«Такий системний і постійний характер російських ударів однозначно свідчить, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів. Навіть часткового припинення вогню Путін не хоче забезпечити. Потрібен новий і відчутний тиск на Росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення», – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що не треба очікувати, коли 11 квітня буде вже місяць російському «ні» у відповідь на американську пропозицію припинити вогонь.

«Потрібно діяти якнайшвидше. Ми готові працювати з усіма нашими партнерами в Америці, Європі та світі максимально конструктивно, щоб досягти такого необхідного результату – достойного й тривалого миру», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що уночі ворог завдав масованого удару БпЛА по Харкову. Є поранені люди та зафіксовано влучання у два цивільні підприємства у Холодногірському районі.

Також цієї ночі російські терористи обстріляли Запоріжжя. Через ворожу атаку загинула людина.