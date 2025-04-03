Президент назвав «червоні лінії» під час переговорів з РФ

Глава України: «Ми будемо робити все, щоб залишити армію в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні»

Україна на майбутніх переговорах про завершення війни не визнає окуповані території російськими та не погодиться на зменшення чисельності армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Для нас пріоритет – наша сильна армія. Тому це «червона лінія» – жодних зменшень у рази нашої армії. Якщо чесно, ми будемо робити все, щоб залишити армію в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні. Велика армія, яка в три рази більша, ніж на початку війни. Армія, яка може тільки модернізуватися. Ось які зміни можуть бути після закінчення війни», – каже президент.

Ще одна «червона лінія», яку Україна не перетне, – визнання окупованих територій російськими.

«Інші геополітичні речі – це невизнання будь-яких територій, які окупувала Росія. Це українські території, це для нас одна з найголовніших «червоних ліній». У будь-якому випадку, це тимчасово окуповані території», – пояснив він.

За словами Зеленського, справедливий мир передбачає повернення під контроль України всіх її територій.

«Але якщо можна зробити так, щоби знайти компроміс, аби повернення цих територій відбулось з часом дипломатичним шляхом… Я думаю, що напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях», – припустив Зеленський.

Нагадаємо, президент України вважає, що у найближчі тижні або місяці є шанси змусити росіян припинити вогонь.

Як повідомлялося, на переговорах в Саудівській Аравії Росія відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах.

До слова, представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію.