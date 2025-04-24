Зеленський прибув до ПАР: з'явилися деталі про візит

Зеленський: Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль

Україна очікує на підтримку Південної Африки в межах міжнародної коаліції, яка повертає дітей, викрадених РФ

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Південно-Африканської Республіки. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

У рамках поїздки Зеленський планує зустрітися з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, а також поспілкуватися з представниками політичного, громадського та студентського середовищ на африканському континенті.

«Важливо наблизити достойний мир. Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль», – зазначив глава держави.

Окрему увагу президент приділив темі викрадених українських дітей. За його словами, Україна очікує на активну підтримку Південної Африки в межах міжнародної коаліції, що працює над поверненням дітей, незаконно вивезених Росією.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на намірах посилити культурне та освітнє співробітництво між Україною та країнами Африки.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська попрощаються з Папою Римським Франциском. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника президента Дмитра Литвина.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт та серцева недостатність. Глава католицької церкви, який правив 12 років, страждав на різні недуги. Останньою хворів на двобічну пневмонію.

Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву – таємного голосування, яке визначить нового понтифіка. У голосуванні беруть участь лише кардинали віком до 80 років. Традиційно, новим Папою стає один із кардиналів, хоча технічно будь-який католик може бути обраний.

Як відомо, похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів.