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«Припинення вбивств – це завдання номер один». Зеленський закликав світ зупинити російський терор

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Припинення вбивств – це завдання номер один». Зеленський закликав світ зупинити російський терор
Зеленський: Надзвичайно жорстокий удар і абсолютно свідомий воєнний злочин
фото: ДСНС

Зеленський про удар FPV-дроном у Марганці: це свідомий воєнний злочин

Президент України Володимир Зеленський повідомив про трагічний удар російського FPV-дрона по цивільному автобусу в місті Марганець на Дніпровщині. Автобус перевозив робітників та робітниць гірничозбагачувального комбінату. Внаслідок атаки загинуло 9 людей, понад 40 отримали поранення, більшість із них – жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента.

Зеленський назвав цей удар надзвичайно жорстоким і свідомим воєнним злочином, адже автобус був очевидно цивільним об’єктом. Президент висловив співчуття родинам загиблих і наголосив, що такі атаки, на жаль, не є рідкістю.

«Надзвичайно жорстокий удар і абсолютно свідомий воєнний злочин. Росіяни вдарили в місті Марганець по автобусу, який перевозив робітників та робітниць гірничозбагачувального комбінату. Звичайний автобус. Це очевидно цивільний обʼєкт, цивільна ціль. Понад 40 поранених, більшість – жінки, є дуже важкі поранення. На жаль, 9 людей загинули. Мої співчуття рідним та близьким», - наголосив Зеленський.

Як зазначив президент, російські FPV-дрони регулярно атакують цивільні об’єкти в Херсоні, Куп’янську, Покровську, Нікополі та Марганці.

«Такі російські удари по цивільних FPV-дронами, на жаль, не є рідкістю. Найбільше від такого терору страждають цивільні в Херсоні та області, в Купʼянську, в Покровську, в громадах Дніпровщини: Нікополь та Марганець. Фактично щоденно є такі удари. Росіяни ще й вихваляються ними, публікуючи в інтернеті відео влучань по цивільних. Увесь світ має сприймати це тверезо: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її. Це одна з причин, чому продовження російської агресії є глобально небезпечним. Війна з часом змінюється, і що довше триває, то більше, на жаль, можуть бути модернізовані форми вбивств і знущань з людей», – підкреслив Зеленський.

Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Зеленський нагадав, що на Великдень вдалося досягти зниження інтенсивності бойових дій, і Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб. Президент закликав міжнародних партнерів зосередитися на збереженні життів і допомогти рухатися до завершення війни.

«На Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним. Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами – збереження життів», – зауважив Зеленський.

За словами президента, українська делегація продовжує зустрічі з міжнародними партнерами, зокрема в Парижі та Лондоні. Зеленський наголосив, що Україна готова розглядати всі формати, які можуть привести до припинення вогню та справжнього миру.

«Була зустріч із партнерами в Парижі. Продовжуємо сьогодні в Лондоні – українська делегація вже почала зустрічі. Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру. Припинення вбивств – це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни.

Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші – відсутність терору», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні вранці, 23 квітня, вдарили дроном-камікадзе по місту Марганець на Дніпропетровщині. Внаслідок удару є поранені та загиблі.

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Теги: Володимир Зеленський Дніпропетровщина безпілотник

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