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Такі атаки – відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Зеленський про російські обстріли

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Такі атаки – відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Зеленський про російські обстріли
Росія застосувала проти України впродовж цього тижня понад 1460 керованих авіаційних бомб
фото: ДСНС

Тиску на Росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять – Зеленський

Росія застосувала проти України впродовж цього тижня понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, із них понад 20 – цієї ночі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише «Главком».

«Тиску на Росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять. Цієї ночі – балістика проти Києва, ударні дрони по області. Били також по Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. Так Росія показує свої справжні наміри – продовжувати терор, поки світ це дозволяє», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що російські атаки направлені на цивільне населення.

«Кожен удар – по наших людях, дітях. Вони воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Дякую всім нашим службам, хто допомагає і рятує українців. Такі атаки – відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Кожен із партнерів побачив – Америка, уся Європа, увесь світ», – заявив Зеленський.

«Кожен із партнерів побачив – Америка, уся Європа, весь світ, – що Росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру», – підкреслив президент.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетної атаки Росії, попередньо, загинула одна людина, ще троє отримали поранення, із них двоє - госпіталізовані. Поліція Києва повідомила, що «внаслідок атаки ворога троє осіб отримали травми, це чоловіки віком від 36 до 57 років, ще одна особа загинула».

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Теги: росія Володимир Зеленський обстріл

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