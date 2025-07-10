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Президент Азербайджану і прем'єр Вірменії провели мирні переговори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Президент Азербайджану і прем'єр Вірменії провели мирні переговори
Попередня зустріч Алієва і Пашиняна відбулася в травні
фото: mfa.am/Міністерство закордонних справ Вірменії

Пашинян і Алієв намагаються нормалізувати відносини між Вірменією та Азербайджаном

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провели переговори щодо різних аспектів нормалізації відносин між державами. Про результати переговорів у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі повідомили азербайджанське та вірменське міністерства закордонних справ, повідомляє «Главком».

На зустрічі політики підтвердили, що двосторонні переговори є найбільш ефективним форматом для розв'язання всіх питань щодо нормалізації, і домовились на цій основі продовжувати такий діалог. Алієв та Пашинян оцінили прогрес у процесі розмежування кордону між країнами й доручили відповідним державним комісіям продовжити таку роботу. Окрім цього політики погодилися продовжити заходи зміцнення довіри між країнами.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян мали зустрітися в Абу-Дабі, щоб завершити роботу над мирною угодою між країнами. У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди.

Як повідомлялося, командування РФ видало наказ про посилення військових сил в Вірменії. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило телеграму тимчасово виконуючого обов’язки начальника штабу Південного військового округу збройних сил РФ генерал-майора Зємскова. У документі йдеться про наказ командувача округу щодо доукомплектування російської військової бази в вірменському місті Ґюмрі.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що правоохоронці запобігли спробі державного перевороту «кримінальним духовенством». «Правоохоронці зірвали великий і зловісний план кримінального олігархічного духовенства щодо дестабілізації Республіки Вірменія та захоплення влади», – йдеться у заяві.

До слова, Міністерство закордонних справ Вірменії вручило послу Росії ноту протесту через висловлювання російських державних медіа та окремих посадовців на адресу вірменської влади.

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Теги: Нікол Пашинян Ільхам Алієв Азербайджан Вірменія

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