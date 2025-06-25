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Прем'єр Вірменії заявив про спробу держперевороту: заарештовано архієпископа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Прем'єр Вірменії заявив про спробу держперевороту: заарештовано архієпископа
Пашинян повідомив, що правоохоронці запобігли захопленню влади в країні
фото з відкритих джерел

Слідчий комітет Вірменії повідомив, що опозиційний рух «Священна боротьба» готував терористичні акти та дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади в країні

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що правоохоронці запобігли спробі державного перевороту «кримінальним духовенством». Про це він написав у Facebook, інформує «Главком».

«Правоохоронці зірвали великий і зловісний план кримінального олігархічного духовенства щодо дестабілізації Республіки Вірменія та захоплення влади», – йдеться у заяві.

Слідчий комітет Вірменії повідомив, що опозиційний рух «Священна боротьба» готував терористичні акти та дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади в країні. За даними правоохоронців, лідер руху разом із спільниками нібито завербували понад тисячу осіб – переважно колишніх військовослужбовців і поліцейських – для блокування автошляхів, провокування насильства серед населення та відключення інтернету з метою дестабілізації ситуації в державі.

У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі та процесуальні дії. Лідера руху, ім’я якого офіційно не розголошується, заарештовано.

Водночас, за інформацією вірменської служби «Радіо Свобода», йдеться про архієпископа Баграта Галстаняна – активного учасника протестів 2024 року, під час яких вимагали відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

До слова, Національні збори Вірменії 12 лютого ухвалили в першому читанні законопроєкт «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу». 26 березня Національні збори Вірменії ухвалили в другому читанні законопроєкт.

Раніше Єреван заморозив свою участь в Організації договору про колективну безпеку. За словами Пашиняна, ОДКБ створює загрозу для його країни, саме тому було прийнято рішення заморозити участь Вірменії в цій організації. Глава уряду зазначив, що найближчим часом Єреван узагалі може вийти з ОДКБ.

Також Вірменія заявила, що не планує приєднуватися до організації БРІКС під головуванням РФ.

Зокрема, Пашинян заявив про точку неповернення у відносинах з ОДКБ.

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Теги: Вірменія Нікол Пашинян держпереворот

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