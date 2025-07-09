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Вірменія та Азербайджан сідають за стіл переговорів після загострення у відносинах із РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Вірменія та Азербайджан сідають за стіл переговорів після загострення у відносинах із РФ
Пашинян і Алієв намагатимуться завершити роботу над мирною угодою
фото з відкритих джерел

Зустріч в Абу-Дабі стане першою офіційною зустріччю двох лідерів після узгодження проєкту тексту мирної угоди

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрінуться в Абу-Дабі, щоб завершити роботу над мирною угодою між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання залишаються невизначеними.

Зустріч в Абу-Дабі стане першою офіційною зустріччю двох лідерів після узгодження проєкту тексту мирної угоди. Раніше Пашинян і Алієв зустрічалися в травні на полях саміту Європейської політичної спільноти в Тирані. Вони обговорили мирний процес, але їхня зустріч мала неформальний характер.

Останнім часом відносини країн з Російською Федерацією значно погіршилися.

Як відомо, командування РФ видало наказ про посилення військових сил в Вірменії. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило телеграму тимчасово виконуючого обов’язки начальника штабу Південного військового округу збройних сил РФ генерал-майора Зємскова. У документі йдеться про наказ командувача округу щодо доукомплектування російської військової бази в вірменському місті Ґюмрі

Раніше російські медіа повідомили про облави силовиків на громадян Азербайджану, під час яких затримали майже 50 осіб із діаспори за підозрою в убивстві, що сталося ще 2001 року. Головні підозрювані у справі – брати Гусейн та Зіяддін Сафарови – незабаром після затримання померли.

Азербайджан різко відреагував на дії Росії. Зокрема Мінкульт країну скасував всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, заплановані до проведення російськими державними та приватними установами. Також відбулися обшуки в філії російської пропагандистської інформаційної агенції «Спутник-Азербайджан», де правоохоронці затримали двох агентів Федеральної служби безпеки Росії, які видавали себе за журналістів.

Згодом Москва викликала «на килим» посла Азербайджану через начебто недружні дії Баку і «незаконне затримання російських журналістів». Посол Азербайджану в Москві Рахман Мустафаєв провів у дипвідомстві близько години, після чого мовчки покинув будівлю російського МЗС.

Також прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва розраховує на «пряме спілкування і роз'яснення ситуації» з Баку. Вже згодом у Воронежі група спецпризначення прийшла додому до уродженця Азербайджану, бізнесмена Юсифа Халілова. Також було затримано голову азербайджанської громади Шахіна Шихлінського.

До слова, заступниця начальника управління міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури Азербайджану Саміра Наджафзаде заявила, що у Росії було порушено права азербайджанців.

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Теги: Вірменія Азербайджан Нікол Пашинян Ільхам Алієв

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