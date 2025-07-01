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Загострення між РФ та Азербайджаном. Кремль взявся налагоджувати відносини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Загострення між РФ та Азербайджаном. Кремль взявся налагоджувати відносини
За словами Пєскова, Москва обговорить ситуацію з Баку найближчим часом
фото з відкритих джерел

Москва послідовно доводить до Баку свої принципові підходи для нейтралізації шкоди відносинам

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва розраховує на «пряме спілкування і роз'яснення ситуації» з Баку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Кремля.

Пєсков пообіцяв, що Кремль домагатиметься звільнення так званих журналістів, які азербайджанські правоохоронці вчора, 30 червня, затримали в Баку. Причому робити це будуть «у результаті прямих контактів найближчим часом». Речник Путіна додав, що затримання «журналістів» у Баку нібито «не відповідає нормам і духу російсько-азербайджанських відносин».

Тим часом Міністерство закордонних справ РФ заявило, що «окремі сили намагаються внести розкол у відносини Росії та Азербайджану». За словами посадовців, Москва начебто послідовно доводить до Баку свої принципові підходи для нейтралізації шкоди відносинам.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало тимчасового повіреного у справах посольства Російської Федерації в Азербайджанській республіці Петра Волокова. Причина: напади на азербайджанців у російському Єкатеринбурзі. Російській стороні було виражено різкий протест у зв'язку з рейдами 27 червня 2025 року.

Раніше російські медіа повідомили про облави силовиків на громадян Азербайджану, під час яких затримали майже 50 осіб із діаспори за підозрою в убивстві, що сталося ще 2001 року. Головні підозрювані у справі – брати Гусейн та Зіяддін Сафарови – незабаром після затримання померли.

За версією Слідчого комітету і МВС РФ, 27 червня в Єкатеринбурзі було проведено «комплекс заходів» у рамках розслідування кримінальних справ минулих років. Кількість затриманих російські правоохоронні органи не наводять, про загиблих також не йдеться. Азербайджанська сторона наголосила, що під час затримання двоє її громадян були жорстоко вбиті, кілька людей одержали тяжкі поранення, а дев'ять осіб було заарештовано.

Згодом стало відомо, що Азербайджан скасовує всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, заплановані до проведення російськими державними та приватними установами. Також відбулися обшуки в філії російської пропагандистської інформаційної агенції «Спутник-Азербайджан». Азербайджанські правоохоронці затримали двох агентів Федеральної служби безпеки Росії, які видавали себе за журналістів.

До слова, Москва викликала «на килим» посла Азербайджану через начебто недружні дії Баку і «незаконне затримання російських журналістів». Посол Азербайджану в Москві Рахман Мустафаєв провів у дипвідомстві близько години, після чого мовчки покинув будівлю російського МЗС.

Раніше Азербайджан звинуватив Росію в масованій кібератаці. За словами голови комісії з протидії гібридним загрозам парламенту Азербайджану Раміда Намазова, перевірка встановила, що кібератака 20 лютого проти азербайджанських медіа була здійснена групою Apt29, відомою також як Cozy Bear. Її повʼязують з російською військовою розвідкою.

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Теги: Дмитро Пєсков Азербайджан

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