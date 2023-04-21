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Не вписалась в поворот: у центрі Мелітополя перевернулася російська ППО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Не вписалась в поворот: у центрі Мелітополя перевернулася російська ППО
Російська ППО «прилягла відпочили»
фото: Іван Федоров / Telegram

Напередодні у Запорізькій області самоліквідувався ворожий вертоліт

Російські загарбники не впорались з керуванням і перекинули установку протиповітряної оборони на одній з вулиць тимчасово окупованого Мелітополя. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. 

«Півгодини тому ворожа техніка, яка перевозила систему ППО, не вписалась в поворот: перевернулась на дорозі по проспекту Богдана Хмельницького – у самому центрі поки що окупованого Мелітополя», – написав Федоров. 

Техніку сфотографували очевидці.

«Вчора не долетів ворожий гвинтокрил. Коли окупанти нарешті зрозуміють, що в цілому повернули не туди?», – додав Федоров.

Нагадаємо, вчора у тимчасово окупованій Кирилівці на Запоріжжі у море впав російський гелікоптер.

До слова, триває 422-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник ціною великих втрат основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

Теги: Маріуполь війна росія окупанти

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