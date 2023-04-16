Президент Бразилії вигадав як закінчити війну в Україні

Президент Бразилії запропонував створити формат на кшталт G20 для вирішення ситуації в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вкотре відзначився скандальними заявами. Так, обговорюючи з колегами з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) посередницькі зусилля у врегулюванні війни в Україні як один із варіантів він запропонував створити формат на кшталт G20 для вирішення ситуації. Про це пише видання Reuters.

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На думку Лули да Сілви, така група могла б виконувати посередницьку місію між Москвою та Києвом.

«Групу двадцяти було створено для порятунку економіки, яка перебувала у кризі. Зараз важливо створити аналогічний G20 формат, щоб покласти край конфлікту та встановити світ. Це мій намір, і я думаю, що ми досягнемо успіху», – заявив бразильський президент.

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Також Лула да Сілва підкреслив, що намагається зібрати групу лідерів, які «воліють говорити про мир, а не війну».

7 квітня бразильський політик заявляв, що Київ має відмовитися від зазіхань на Крим заради досягнення миру на території всієї України. За іншими територіями, що увійшли до складу Росії, Лула та Сілва пропонував провести «переосмислення». До цього президент Бразилії не поділяв позицію Заходу щодо України. Крім того, він розкритикував швидке включення в конфлікт США і Європейського союзу.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва під час візиту до Китаю, де він зустрівся з лідером КНР, заявив, що міжнародне зможе «переконати» президентів Росії та України, що «мир в інтересах усього світу».

Нагадаємо, Бразилія відмовила Україні у постачанні зброї, і натомість наполягає на посередництві в мирних переговорах. «Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну», – сказав президент Бразилії.