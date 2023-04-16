Головна Новини
search button user button menu button

Президент Бразилії вигадав як закінчити війну в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Бразилії вигадав як закінчити війну в Україні
Президент Бразилії вкотре коментує війну війни Росії та України
фото з відкритих джерел

Президент Бразилії запропонував створити формат на кшталт G20 для вирішення ситуації в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вкотре відзначився скандальними заявами. Так, обговорюючи з колегами з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) посередницькі зусилля у врегулюванні війни в Україні як один із варіантів він запропонував створити формат на кшталт G20 для вирішення ситуації.  Про це пише видання Reuters.

На думку Лули да Сілви, така група могла б виконувати посередницьку місію між Москвою та Києвом.

«Групу двадцяти було створено для порятунку економіки, яка перебувала у кризі. Зараз важливо створити аналогічний G20 формат, щоб покласти край конфлікту та встановити світ. Це мій намір, і я думаю, що ми досягнемо успіху», – заявив бразильський президент.

Також Лула да Сілва підкреслив, що намагається зібрати групу лідерів, які «воліють говорити про мир, а не війну».

7 квітня бразильський політик заявляв, що Київ має відмовитися від зазіхань на Крим заради досягнення миру на території всієї України. За іншими територіями, що увійшли до складу Росії, Лула та Сілва пропонував провести «переосмислення». До цього президент Бразилії не поділяв позицію Заходу щодо України. Крім того, він розкритикував швидке включення в конфлікт США і Європейського союзу.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва під час візиту до Китаю, де він зустрівся з лідером КНР, заявив, що міжнародне зможе «переконати» президентів Росії та України, що «мир в інтересах усього світу».

Нагадаємо, Бразилія відмовила Україні у постачанні зброї, і натомість наполягає на посередництві в мирних переговорах. «Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну», – сказав президент Бразилії.

Читайте також:

«Хто вирішив, що долар – головна валюта?» Президент Бразилії виступив із скандальною заявою

Теги: конфлікт президент Бразилія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Великдень 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
19K
У Києві пролунав вибух: є постраждалі
12K
Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни
7255
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5045
Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт)
4325
Мріяли про паску. Як зустрічали бійців після російського полону: щемливе відео

Новини

Президент Бразилії вигадав як закінчити війну в Україні
Сьогодні, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Сьогодні, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Сьогодні, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Сьогодні, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Сьогодні, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Сьогодні, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту