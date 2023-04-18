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Білий дім звинуватив Бразилію у повторенні російської та китайської пропаганди

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білий дім звинуватив Бразилію у повторенні російської та китайської пропаганди
Джон Кірбі
Фото: Associated Press

Білий дім різко розкритикував нещодавні заяви президента Бразилії

Заяви президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви про те, що Сполучені Штати нібито заохочують війну в Україні, є підіграванням пропаганді Росії та Китаю. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає NDTV.

«У цьому випадку Бразилія повторює російську і китайську пропаганду, зовсім не зважаючи на факти», – сказав представник Білого дому.

Як повідомлялося, президент Бразилії закликав США припинити заохочувати війну в Україні. «Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир», – заявив президент Луїс Інасіо Лула да Сілва наприкінці свого візиту до Китаю. 

Нагадаємо, що Бразилія відмовила Україні у постачанні зброї, і натомість наполягає на посередництві в мирних переговорах. «Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну», – сказав президент Бразилії.

Крім того, президент Бразилії, обговорюючи з колегами з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів посередницькі зусилля у врегулюванні війни в Україні, як один із варіантів запропонував створити формат на кшталт G20 для розв'язання конфлікту.  

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Теги: Бразилія президент США пропаганда

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