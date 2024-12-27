Президент Панами не йде на поступки Трампу щодо Панамського каналу

Президент Панами не має наміру йти на поступки США щодо плати за прохід каналом

Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що не збирається на вимогу обраного президента США Дональда Трампа знижувати плату за прохід американських судів Панамським каналом.

«Моя відповідь – ні. Ціни встановлюються не за примхою президентів чи адміністрації каналу. Це відкритий, публічний процес», – наводить його слова іспанське агентство EFE.

Муліно наголосив, що після інавгурації Трампа у січні 2025 року він буде готовий обговорювати з ним такі питання, як спільна боротьба проти нелегальної імміграції. Водночас президент Панами підкреслив, що Вашингтону не вдасться отримати контроль над Панамським каналом.

«Не існує варіантів, за яких можна обговорювати юридичні та політичні реалії, пов'язані з каналом», – сказав Муліно.

Раніше Хосе Рауль Муліно нагадав Трампу, що Панамський канал повною мірою належить Панамі на підставі договору 1977 року. «Кожен квадратний метр Панамського каналу та прилеглої до нього території належить Панамі та залишиться таким. Суверенітет та незалежність нашої країни не підлягають обговоренню», – сказав він.

Муліно нагадав, що суверенність Панамського каналу це не тема для розмов. Коментуючи високі тарифи політик заявив, що це не через забаганки, а необхідність. Вони формуються з урахуванням ринкових умов, міжнародної конкуренції, експлуатаційних витрат та інших показників.

1 січня 2000 року Панамський канал офіційно перейшов під повний суверенітет Панами. Наразі його контролює Панамська адміністрація каналу, і він залишається важливим джерелом доходів для країни.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США повернуть контроль над Панамським каналом, якщо не буде знижено плату за прохід американських судів.

«Тарифи, що стягуються Панамою, безглузді, особливо з урахуванням надзвичайної щедрості США. Якщо моральні та юридичні принципи, що супроводжували великодушний жест із передачею каналу Панамі, не поважатимуть, то Панамський канал повернеться до нас, повністю і без питань», – наголосив 47-й американський президент.

До слова, звинувачення обраного президента США Дональда Трампа на адресу Панами у тому, що вона стягує з Вашингтона надто високі тарифи за використання каналу, не обґрунтовані, і можуть спричинити серйозні наслідки Журналісти припустили, що відомий любов'ю до гучних заяв Трамп просто не знає, за якими правилами функціонує Панамський канал. Скоріше за все, його турбує зростання впливу Китаю на Латинську Америку.

А от The New York Times переконане, що претензії обраного президента США Дональда Трампа на контроль над Панамським каналом та Гренландією не є жартом.