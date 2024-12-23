Трамп хоче повернути Панамський канал: президенти Панами й Колумбії відреагували

Президент Панами виключив перехід каналу у власність США, а очільник Колумбії пригрозив Трампу наслідками

Панамський канал повною мірою належить Панамі на підставі договору 1977 року. Про це заявив глава держави Хосе Рауль Муліно, коментуючи заяви обраного президента США Дональда Трампа про намір повернути канал в американську власність через високі тарифи на прохід Муліно.

«Кожен квадратний метр Панамського каналу та прилеглої до нього території належить Панамі та залишиться таким. Суверенітет та незалежність нашої країни не підлягають обговоренню», – сказав він.

Муліно нагадав, що суверенність Панамського каналу не підлягає обговоренню. Коментуючи високі тарифи політик заявив, що це не через забаганки, а необхідність. Вони формуються з урахуванням ринкових умов, міжнародної конкуренції, експлуатаційних витрат та інших показників.

Водночас президент Колумбії вважає, що плани Трампа щодо Панамського каналу викличуть зростання міграції. Це може спровокувати зростання бідності в країнах Латинської Америки, а також призвести до серйозного збільшення кількості мігрантів, які прямують до США.

«Президент Трамп помиляється і суперечить сам собі. Якщо він не хоче, щоб через джунглі Дарієн (головний перехід для мігрантів з країн Південної Америки на північ – «Главком») пройшли ще мільйони людей, він повинен розуміти, що це залежить від процвітання та свободи наших народів. Якщо плата за передачу Панамського каналу до рук панамців здається дорогою, то набагато дорожче буде запроторити Панаму, Південну Америку, Центральну Америку чи Мексику у цілковиті злидні», – написав Густаво Петро.

Як відомо, у 1903 році США уклали угоду з Колумбією, до складу якої входила Панама, про будівництво каналу. Коли Колумбія не ратифікувала угоду, США підтримали панамський рух за незалежність. Панама проголосила незалежність за підтримки США.

Новий уряд Панами уклав з США договір Хея-Бюно-Варілли, який надав Сполученим Штатам права на контроль і будівництво каналу в зоні шириною 16 км. У 1904 році США почали будівництво каналу, значно модернізувавши технічний підхід. Проєкт був завершений у 1914 році, і США отримали контроль над каналом.

Натомість панамці були невдоволені тим, що стратегічно важливий канал контролюється США. Починаючи з середини XX століття, вони вимагали перегляду угоди. У 1977 році президент США Джиммі Картер і президент Панами Омар Торріхос підписали договір, який передбачав передачу каналу під повний контроль Панами.

1 січня 2000 року Панамський канал офіційно перейшов під повний суверенітет Панами. Наразі його контролює Панамська адміністрація каналу, і він залишається важливим джерелом доходів для країни.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп звинуватив Панаму у нібито встановленні завищених зборів за користування Панамським каналом і попередив, що вимагатиме його повернення під контроль США, якщо країна не забезпечить належне управління. За його словами, до такого кроку влада вдасться при відмові від перегляду чинних умов її використання.

До слова, республіканець назвав Панамський канал найбільш важливим стратегічним активом США, завдяки якому в країні підтримується економічна стабільність і безпека, а також закликав панамську владу переглянути свою політику і не використовувати торговий шлях як інструмент збагачення інших держав.