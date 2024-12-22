Трамп пригрозив повернути Панамський канал під контроль США

Панамський канал був переданий США під контроль Панами в межах міжнародної угоди у 1977 році

Обраний президент США Дональд Трамп звинуватив Панаму у нібито встановленні завищених зборів за користування Панамським каналом і попередив, що вимагатиме його повернення під контроль США, якщо країна не забезпечить належне управління. Про це він написав у Truth Social.

«Збори, що стягуються Панамою, сміховинні, особливо якщо взяти до уваги надзвичайну щедрість, виявлену стосовно Панами з боку США», – написав Трамп.

Трамп нагадав, що Панамський канал був переданий США під контроль Панами в межах міжнародної угоди. Це сталося за часів президента США Джиммі Картера та лідера Панами Омара Торріхоса в 1977 році.

«Якщо принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати, щоб Панамський канал був повернутий нам у повному обсязі та без питань», – додав він.

Нагадаємо, на початку грудня новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив улаштувати «пекло» на Близькому Сході, якщо терористичне угруповання ХАМАС не звільнить усіх заручників до його інавгурації.

Також він запропонував Канаді стати 51-м штатом, якщо та не може розв'язати питання з мігрантами та торгівлею.