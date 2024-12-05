Відставка французького уряду. Reuters повідомив, у чому небезпека для України

Зараз Франція не може ухвалити бюджет на наступний рік. Це ставить під загрозу підтримку у розмірі €3 млрд, які обіцяв Макрон

Падіння уряду Франції у середу та неспроможність прийняти бюджет можуть ускладнити збільшення підтримки України. Не зважаючи на те, що президент Еммануель Макрон давав «неодноразові обіцянки» допомагати Києву стільки, скільки буде потрібно, повідомляє Reuters.

Як відомо, у листопаді Франція завершила підготовку близько 2 тис. українців, зокрема надала броньовану техніку для переміщення військ і розвідки, гаубиці «Цезар», протитанкові ракетні установки, ракети «земля-повітря» та радари на полі бою.

Протягом останніх тижнів вона також відправила нові ракети, використовуючи кошти із заморожених російських активів, і планує забезпечити винищувачі Mirage у першому кварталі 2025 року.

Однак міністр оборони Себастьєн Лекорню, потенційний майбутній прем’єр-міністр, уже заявив у жовтні, що Франція не виконає зобов’язань у €3 млрд ($3,16 млрд) на 2024 рік. Говорячи перед оголошенням вотуму недовіри в середу, Лекорню сказав, що це вплине на підтримку Францією України.

«Значною частиною української підтримки є передача старого обладнання від французької армії, яке потім замінюється новим. Якщо ми сповільнимо замовлення нової техніки, то матимемо уповільнення поставок для України», – сказав Лекорню газеті Le Parisien.

За його словами, якщо не прийняти бюджет на 2025 рік, це означатиме, що бюджет на 2024 рік буде переглянуто наступного року. Тож оборонний бюджет не досягне цільового показника в €50 млрд і означатиме втрати для армії в €3,3 млрд, сказав Лекорню.

Нагадаємо, парламент Франції виніс вотум недовіри уряду прем'єра Мішеля Барньє. Міністрів відправили у відставку. За винесення вотуму недовіри проголосував 331 депутат Національних зборів. Загалом для такого рішення потрібно було 289 голосів. Це перший випадок винесення вотуму недовіри уряду з 1962 року.

Також міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, мер Франсуа Байру і мер Труа Франсуа Баруєн є головними кандидатами на пост прем'єр-міністра Франції на тлі політичної кризи в країні. Про це пише газета Le Parisien. Як пише видання, посилаючись на радників президента Франції Еммануеля Макрона, призначення нового глави уряду може бути розглянуте вже цього четверга, 5 грудня.