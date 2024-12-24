Трамп серйозно говорить про контроль над Гренландією та Панамським каналом – NYT

Останніми днями новообраний президент США закликав до встановлення контролю США над Панамським каналом і Гренландією

Претензії обраного президента США Дональда Трампа на контроль над Панамським каналом та Гренландією не є жартом. Про це повідомила газета The New York Times. На думку авторів видання, політик дав зрозуміти, що Вашингтон планує експансію через проблеми безпеки та комерційні інтереси.

«Бажання Трампа контролювати Гренландію та Панамський канал цього разу не жарт. Останніми днями обраний президент закликав до встановлення контролю США над Панамським каналом і Гренландією, показуючи, що його філософія «Америка перш за все» має експансіоністський вимір», – йдеться у повідомленні.

Протягом останніх двох днів республіканець чітко дав зрозуміти, що планує американську територіальну експансію, заявивши, що Сполучені Штати мають проблеми з безпекою та комерційні інтереси, які найкраще можна вирішити, поставивши під контроль Панамський канал і Гренландію.

«У тоні Трампа не було жартівливого тролінгу, який пронизував його неодноразові пропозиції останніми тижнями про те, що Канада має стати «51-м штатом» Америки, включаючи його посилання в соціальних мережах на прем’єр-міністра країни, який перебуває в облозі, як на «губернатора Джастіна Трюдо», – зазначають журналісти.

Натомість, призначаючи нового посла в Данії, яка контролює закордонні та оборонні справи Гренландії, Трамп чітко дав зрозуміти, що його перша пропозиція про покупку землі може стати угодою, від якої данці не зможуть відмовитися.

Схоже, новий американський лідер жадає Гренландії як через її стратегічне розташування в той час, коли танення арктичного льоду відкриває нову комерційну та морську конкуренцію, так і через її запаси рідкоземельних мінералів, необхідних для передових технологій.

«З метою національної безпеки та свободи в усьому світі, – написав республіканець у соціальних мережах, – Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю».

Раніше обраний президент США раніше заявив про важливість контролю за Гренландією для забезпечення національної безпеки країни. Так, видання Bild писало, що новообраний президент США Дональд Трамп все ще хоче купити Гренландію: його адміністрація проводить розмови про можливе придбання острова.

У 2019 році Трамп на посаді президента США висунув ідею купівлі Гренландії, мотивуючи інтерес стратегічним значенням острова та його природними ресурсами. Данія та влада Гренландії відкинули пропозицію.

Але це не всі територіальні апетити Трампа. У суботу ввечері він звинуватив Панаму в завищенні цін на американські кораблі, які перетинають канал, і припустив, що якщо це не зміниться, він відмовиться від договору часів Джиммі Картера, який повернув Панамі весь контроль над зоною каналу.

Нагадаємо, Трамп припустив, що Сполучені Штати можуть наполягти на повному поверненні Панамського каналу, на що президент Панами відповів, що повністю виключає перехід каналу у власність США, а очільник Колумбії пригрозив Трампу наслідками.

Як відомо, у 1903 році США уклали угоду з Колумбією, до складу якої входила Панама, про будівництво каналу. Коли Колумбія не ратифікувала угоду, США підтримали панамський рух за незалежність. Панама проголосила незалежність за підтримки США.

Новий уряд Панами уклав з США договір Хея-Бюно-Варілли, який надав Сполученим Штатам права на контроль і будівництво каналу в зоні шириною 16 км. У 1904 році США почали будівництво каналу, значно модернізувавши технічний підхід. Проєкт був завершений у 1914 році, і США отримали контроль над каналом.

Натомість панамці були невдоволені тим, що стратегічно важливий канал контролюється США. Починаючи з середини XX століття, вони вимагали перегляду угоди. У 1977 році президент США Джиммі Картер і президент Панами Омар Торріхос підписали договір, який передбачав передачу каналу під повний контроль Панами.

1 січня 2000 року Панамський канал офіційно перейшов під повний суверенітет Панами. Наразі його контролює Панамська адміністрація каналу, і він залишається важливим джерелом доходів для країни.