Росія внесла Гельсінську комісію США до списку небажаних організацій

У травні 2023 року комісія офіційно звернулася до президента США з проханням дозволити передачу Україні балістичних ракет Atacms

Діяльність комісії буде заборонено в Росії, за співпрацю з нею громадянам може загрожувати кримінальне переслідування

Генеральна прокуратура Росії внесла до списку так званих небажаних організацій Гельсінську комісію США. Про це повідомила «Радіо Свобода».

Як зазначається у рішенні Генпрокуратури, діяльність комісії «спрямована на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в Росії, члени організації масово поширюють матеріали, що дискредитують зовнішню та внутрішню політику керівництва країни, роботу правоохоронних органів та судової системи».

Діяльність комісії буде заборонено в Росії, за співпрацю з нею громадянам може загрожувати кримінальне переслідування.

Гельсінська комісія США (офіційна назва Комісія з безпеки та співробітництва в Європі) – це організація, створена 1976 року американським урядом для міжнародного співробітництва у галузі прав людини, військової безпеки та економічної взаємодії. Її завдання – стежити за виконанням країнами Гельсінських угод 1975 року про співробітництво та дотримання територіальної цілісності та суверенітету країн. Угоду підписали 35 держав, в тому числі США і Канада, і всі тодішні держави Європи (разом з СРСР), крім Албанії.

У травні 2023 року комісія офіційно звернулася до президента США з проханням дозволити передачу Україні балістичних ракет Atacms.

Восени комісія Держдуми РФ із розслідування зовнішнього втручання визнала доповідь Гельсінської комісії про політику США щодо Європи та Євразії «посібником із втручання у справи суверенних держав і підготовки кольорових революцій».

Як повідомлялося, закон про «небажані організації» діє у Росії з 2015 року. Робота структур, які влада вносить до відповідного реєстру, у країні заборонена. За участь у діяльності такої організації загрожує штраф, а в разі повторення – до чотирьох років позбавлення волі. При цьому формулювання, що саме може вважатися участю, в законі є не чітким.

Нагадаємо, міністерство юстиції РФ внесло фонд американського актора Джорджа Клуні до реєстру «небажаних».

Окрім того, російський опозиційний політик та 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров був внесений Росією до списку терористів та екстремістів.