НАТО офіційно почало координувати військову допомогу Україні

За словами Рютте, командування НАТО у Вісбадені візьме на себе реалізацію ухвалених рішень під час зустрічей «Рамштайну»

Раніше західні військові поставки Україні координувались контактною групою «Рамштайн» на чолі з США

Нове командування НАТО у Вісбадені розпочало роботу з координації військової допомоги Україні від країн-партнерів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Reuters.

З 2022 року координацією поставок західної зброї в Україну займався центр управління для координації поставок і оптимізації доставки військової допомоги Україні (EUCOM), який очолювали США. Також координацію поставок обговорювали у форматі «Рамштайн».

Як зазначає агентство, формат «Рамштайн» залишиться «політичним форумом», а командування НАТО у Вісбадені з надання допомоги в гарантуванні безпеки і тренування для України візьме на себе реалізацію ухвалених рішень під час зустрічей «Рамштайну».

Нагадаємо, НАТО перебрало на себе координацію західної військової допомоги Україні. Загальна чисельність NSATU складатиме близько 700 осіб, зокрема військовослужбовців, які дислокуватимуться у військовій штаб-квартирі НАТО Shаpe в Бельгії та на логістичних центрах у Польщі та Румунії.

Цей крок надасть НАТО більш безпосередню роль у допомозі Україні. Однак, дипломати визнають, що передача повноважень НАТО може мати обмежений ефект: Трамп все ще може скоротити підтримку України, а США є вагомою силою в Альянсі і надають Києву більшість озброєнь.

Як повідомлялося, члени НАТО збираються збільшити свої загальні витрати на оборону до 3% від ВВП кожної країни.

До слова, що якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.