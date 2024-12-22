США знайшли загрозу нацбезпеці в мільйонах американських будинків – WSJ

TP-Link є найбільш продаваним маршрутизатором на інтернет-сайті Amazon

Американська влада обговорює заборону на роутери китайського виробництва

Влада США розглядає можливість заборонити використання маршрутизаторів (роутерів) виробництва TP-Link з Китаю у 2025 році. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Як зазначає видання, роутери можуть бути пов'язані із китайськими кібератаками.

TP-Link займає близько 65% ринку маршрутизаторів для приватного використання та малого бізнесу в США. Ці маршрутизатори забезпечують інтернет-комунікації для Міністерства оборони та інших федеральних урядових агенцій. Міністерства торгівлі, оборони та юстиції розпочали перевірку китайської компанії.

Згідно з аналізом Microsoft, китайське хакерське угруповання, ймовірно, використовує велику мережу скомпрометованих мережевих пристроїв, основу якої складають тисячі маршрутизаторів TP-Link. Ця мережа могла застосовуватися для організації кібератак на аналітичні центри, урядові та неурядові структури, а також підрядників Міністерства оборони США.

Нагадаємо, Пекін вперше поставив Москві зброю для війни проти України. У відповідь на це Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю.