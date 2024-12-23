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Харлан чи Магучіх? Асоціація спортивних журналістів України назвала найвидатнішу атлетку країни

Ірина Бура
glavcom.ua
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Харлан чи Магучіх? Асоціація спортивних журналістів України назвала найвидатнішу атлетку країни
Ольга Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії ігор, маючи на своєму рахунку шість нагород
фото з відкритих джерел

У голосуванні взяли участь понад 100 членів Асоціації

Асоціація спортивних журналістів назвала найвидатнішу українську атлетку усіх часів – нею стала фехтувальниця Ольга Харлан. Про це йдеться на офіційному сайті АСЖУ.

Зазначається, що Харлан здобула золоту нагороду у командних змаганнях на Олімпійських іграх у Парижі, а також бронзу в індивідуальних. Таким чином, Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії ігор, маючи на своєму рахунку шість нагород.

«Ще до початку голосування, видавалося очевидним, що найбільше балів набере хтось із двох наших феноменальних олімпійських чемпіонок, котрі цього року своїми досягненнями привертали увагу цілого світу до України. Ольга Харлан і Ярослава Магучіх – кожна із них є найкращою, без жодних умовностей. Але голосування є голосування, і воно не принесло ідентичних результатів», – йдеться у інформації.

У голосуванні взяли участь понад 100 членів Асоціації.

Харлан чи Магучіх? Асоціація спортивних журналістів України назвала найвидатнішу атлетку країни фото 1

Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка у фехтуванні Ольга Харлан розчарована обранням російського олігарха Алішера Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування.

Зазначимо, що 30 листопада відбулися вибори президента FIE. Перемогу отримав росіянин Усманов, за якого віддали 120 голосів. Його опонент, президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг, отримав лише 26.

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Теги: Ольга Харлан фехтувальниця вибори Фехтування президент Ярослава Магучіх Україна

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