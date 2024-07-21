Польща пропонує провести кампанію для боротьби з російською дезінформацією

Польща розповість про пропозицію 22 липня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС

Пропонується провести кампанію для донесення до американців інформації про масштаби участі Європи у підтримці України

Польща пропонує Євросоюзу провести масштабну кампанію у США для боротьби з російською дезінформацією. Про це пише агентство Reuters.

Журналісти отримали підготовлений документ, який хочуть представити 22 липня на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу.

У ньому пропонується перед виборами в США провести масштабну кампанію для донесення до американської громадськості правдивої інформації про масштаби участі країн Європи у підтримці України та цінності відкритого демократичного суспільства.

У доповіді наголошується, що російська пропаганда експлуатує протиріччя в американському суспільстві для того, щоб підірвати підтримку України та відданість США захисту європейських союзників.

«У цей критичний момент історії, виключно важливо, щоб ми колективно вжили негайних і рішучих дій для зміцнення трансатлантичних відносин шляхом стратегічних комунікацій про ЄС у США», – пропонує Польща.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі створило посаду уповноваженого з питань міжнародної дезінформації. Посаду було створено в межах захисту Польщі від гібридної війни, яку веде Росія проти Заходу.

Зокрема, уповноваженим став Томаш Хлонь. Дипломат очолював польські місії в Естонії та Словаччині, а також працював у постійному представництві при НАТО. Він також був уповноваженим з організації саміту Альянсу у Варшаві.