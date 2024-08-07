Польща назвала умову відкриття кордону з Білоруссю

Радослав Сікорський: «На жаль, білоруси є громадянами режиму, який порушує принципи міжнародного співіснування»

Відкриття прикордонних переходів з Білоруссю у Польщі залежить від звільнення журналіста Анджея Почобута, який перебуває у білоруській в’язниці. Про це заявив міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський, передає RMF 24.

Сікорський, відповідаючи на запитання про можливість відкриття прикордонних переходів (наразі діє один - у Тересполі), нагадав, що рішення про закриття пункту «Бобруйськ» було прийнято попереднім польським урядом у відповідь на політичний процес і засудження Анджея Почобута. Проте, за його словами, «дата відкриття залежить від тривалості ув'язнення Анджея Почобута».

Міністр зазначив, що польська влада незмінно відокремлює простих білорусів від влади в Мінську, про що свідчить, серед іншого, той факт, що громадяни білорусі, на відміну від громадян Росії, можуть в'їжджати до Польщі на своїх приватних автомобілях (обмеження є наслідком санкцій ЄС).

Глава МЗС також нагадав, що в той час, коли в Білорусі не було політв'язнів, Польща реалізувала кроки для запуску малого прикордонного руху, але саме Мінськ виявився до цього не готовим.

Сікорського також запитали про труднощі, з якими стикаються білоруси в отриманні польських віз. Основною причиною, окрім різкого скорочення кількості консулів білоруською стороною, є діяльність у Білорусі «візової мафії», яка "зламує» електронну систему реєстрації, щоб потім продавати місця за додаткову плату. Ця сума становить щонайменше 200 євро.о:

«Це звичайний злочин. Ми не знаємо, чи це діяльність білоруських спецслужб, чи якихось кримінальних елементів. Але я з Варшави не буду наводити порядок з білоруськими злочинцями. Ми сподіваємося, що нова ІТ-система (над якою працює Польща) зменшить масштаби цього явища», – сказав Сікорський.

Він додав, що Польща нещодавно внесла низку змін до візового режиму для білорусів, в тому числі регулювала питання гуманітарних віз для тих, хто втікає від репресій.

«На жаль, білоруси є громадянами режиму, який порушує принципи міжнародного співіснування. Білорусь, нагадаю, зловживає системою Інтерполу. Я також нагадаю, що частина санкцій була запроваджена через те, що білорусь де-факто захопила європейський літак і змусила його, використовуючи обман, приземлитися в мінську, щоб заарештувати опозиційного активіста. Це було зроблено білоруською владою», – підкреслив польський міністр.

Говорячи про ув'язненого в білорусі Анджея Почобута, Сікорський зазначив, що «переговори (з владою в мінську) – це занадто сильне слово».

«Білоруська сторона знає, що з міркувань культурної солідарності справа Анджея Почобута, громадянина білорусі, але поляка за культурою та ідентичністю, нам особливо близька, і ми вважаємо звинувачення проти нього повністю сфабрикованими», – сказав Сікорський.

Також він наголосив, що за всіх інших політв'язнів у білорусі. Польща «бореться разом з усім ЄС», і Лукашенко знає, що без припинення репресій «не буде повернення до гри із Заходом».

Анджей Почобут заарештований у Білорусі у 2021 році. Його затримали після обшуків у квартирі в Гродно. Після того, як білоруський суд засудив журналіста до 8 років колонії суворого режиму через «заклики до дій на шкоду Білорусі» Польща призупинила перетин кордону в Бобровниках.

Нагадаємо, Польща посилює захист кордону з Білоруссю військовою жандармерією.