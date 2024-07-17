Сьогодні, 17 липня, Ангелі Меркель виповнилося 70 років

Ангела Меркель, визнана однією з найвпливовіших політичних діячок світу, святкує свій 70-річний ювілей. Протягом 16 років на посаді канцлера Німеччини вона відзначилася управлінською майстерністю, але її вплив на сучасну Європу супроводжувався історичними випробуваннями та суперечками. «Главком» нагадує головні сторінки з біографії Меркель.

Ранні роки та політичні заслуги

Ангела Меркель народилася 17 липня 1954 року в Гданську, Польща, яке тоді належало до Німецької Демократичної Республіки (НДР). Її батьки були вченими: батько Горхард Меркель був ученим-фізиком, а мати Хорст Казманн працювала лікарем.

Сім'я переїхала до Німеччини, коли Ангела була ще дитиною. Меркель навчалася в східній Німеччині, закінчила школу з золотою медаллю і почала вивчати фізику в університеті.

Пізніше вона переключилася на вивчення хімії, але її політичні уподобання і мрії про демократичне майбутнє підштовхнули її до активної участі в політиці. У 1989 році, коли берлінський мур був ще стіною, Меркель активно включилася в політичну арену.

Ангела Меркель на початку кар'єри фото з вільних джерел

Вона стала членом об’єднання «Об’єднана Християнська партія» (ХДС), що об’єднувала католицьку та протестантську політичну базу в Західній Німеччині. Її швидко визнали як талановиту політичну діячку, і в 1990 році вона стала першою жінкою за історію країни, яка очолила Міністерство відповідального за справи сходу Німеччини.

Ангела Меркель швидко розвивалася у політичній ієрархії. У 1994 році вона стала генеральною секретаркою ХДС, а у 2000 році була обрана лідером партії, ставши першою жінкою на цій посаді. Її кар'єра в канцлерстві почалася у 2005 році, коли вона перемогла на виборах і стала першою жінкою-канцлером Німеччини. Під її керівництвом країна стала стабільним економічним лідером Європи, а її політика була спрямована на зміцнення європейської інтеграції та взаєморозуміння з різними країнами світу.

Лідер в умовах кризи

Ангела Меркель виявляла себе як сильний і ефективний лідер в умовах криз. У 2008 році вона впровадила заходи для стабілізації фінансової системи Німеччини під час глобальної фінансової кризи.

У 2015 році її лідерство було випробуване міграційною кризою, коли вона підтримувала відкриті двері для біженців, а також домагалася європейської спільної стратегії щодо їхнього розподілу.

У 2020 році під час пандемії Меркель ініціювала інтегровані національні та міжнародні стратегії для боротьби з вірусом, що сприяло ефективному управлінню кризою в Німеччині й за її межами.

фото з вільних джерел

Суперечливий спадок

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році підкреслило спірність її дипломатичних стратегій, зокрема в контексті її відносин з Росією та ставлення до військових конфліктів. На тлі великої війни РФ проти України європейська преса почала зараховувати Меркель до табору «корисних ідіотів Путіна».

Зокрема журнал Politico у березні 2022 року виніс такий безжальний вердикт щодо Меркель: «Наполегливо-вперта позиція, яку займала Німеччина у відносинах із російським лідером навіть на тлі його постійних актів агресії (перелік злодіянь тягнеться від вторгнення в Грузію до вбивств ворогів за кордоном і воєнних злочинів у Сирії), була нічим іншим, як катастрофічною помилкою».

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель прокоментувала війну, яку Росія розв'язала в Україні. Вона закликала не сприймати погрози Росії, як блеф та заявила, що міцний мир в Європі може бути досягнутий «тільки за участі Росії».

Меркель в Германії фото з відкритих джерел

Ангела Меркель та її зв'язки з Путіном

Ангела Меркель і Володимир Путін мали численні зустрічі протягом своїх років у політиці, які відображали складність та важливість відносин між Німеччиною та Росією. Перш ніж Ангела Меркель стала канцлеркою, її перша зустріч з Володимиром Путіним відбулася у 2002 році. Ця зустріч встановила початок їхньої взаємодії на міжнародних форумах та візитах один до одного. Вони регулярно зустрічалися на самітах G20, де обговорювали економічні та глобальні питання.

Одним з ключових аспектів їхньої взаємодії була енергетична сфера. Німеччина є одним з основних імпортерів російського природного газу, тому обговорення «Північного потоку» та інших енергетичних проєктів між країнами завжди було на порядку денному.

Путін і Ангела Меркель wikipedia.org

Протягом конфлікту на сході України та після анексії Криму Ангела Меркель виступала як учасник у міжнародних зусиллях щодо врегулювання ситуації, що часто включало зустрічі з Володимиром Путіним.

Путін говорить з Ангелою Меркель фото: dw.com

Ексрозвідник РФ і публіцист Сергій Жирнов не виключає, що колишній канцлер Ангела Меркель у молодості була «на гачку» у КДБ і надалі не просто так дотримувалася проросійської позиції.

Також незадовго до відходу з поста канцлера Німеччини Ангела Меркель нібито намагалася організувати переговори з Путіним. Втім, ці спроби не принесли результатів через брак важелів впливу на нього.

Загалом, обіймаючи посаду канцлера, Меркель регулярно спілкувалася з Путіним. Останнім часом – німецькою. Про це написано в українському перекладі книги Кеті Мартон Канцлерка «Дивовижна одіссея Ангели Меркель».

У біографії Ангели Меркель йдеться, що зазвичай перші пів години розмови вона вислуховує від нього список злодіянь Заходу. Деякі реальні, але більшість–вигадані. Зазначається, що Меркель розглядає це як сеанси терапії для Путіна. Потім, коли він закінчує, вона каже йому: «Послухайте, Владіміре, решта світу бачить це зовсім інакше. Це не у ваших інтересах», – розповів Томас де Мезьєр, який часто бував свідком розмов двох лідерів.

Найбільш знаменитий епізод коли, під час візиту Меркель у Сочі у 2007 році російський диктатор впустив у кімнату собаку, хоча знав, що канцлерка боїться цих тварин. Вже у червні 2022 року, через пів року після своєї відставки, згадуючи цей епізод в інтерв'ю німецьким ЗМІ, Меркель натякнула, що Путін зробив це навмисно.

Зустріч Меркель із собакою Путіна фото з відкритих джерел

Путін не привітав Меркель з ювілеєм

Президент РФ Володимир Путін не має наміру вітати колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель з нагоди її 70-річчя. Як повідомив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков, їхні контакти припинилися декілька років тому, і ніяких планів щодо привітання не існує.

фото з відкритих джерел

Спадщина та оцінка

Попри критику, Ангела Меркель залишається важливою фігурою у європейській політиці, зберігаючи свій вплив і після відставки з посади канцлера. Вона активно висловлювалася щодо своєї політичної спадщини та підходу до міжнародних відносин.

До слова, уряд Німеччини витратив майже €55 тис. на зачіски та макіяж колишньої канцлерки Ангели Меркель після того, як вона залишила посаду у 2021 році. Попри те, що Меркель залишила найвищу посаду в Німеччині майже два роки тому, вона все ще виставляє рахунки федеральному уряду за деякі витрати.