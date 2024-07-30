Шмигаль анонсував модернізацію прикордонної інфраструктури України

На кордоні з Польщею відкриють ще один пункт пропуску

На кордоні з Молдовою, за словами прем'єра, триває системне оновлення пунктів пропуску

На кордоні з Польщею Україна розширить автомобільне сполучення. Зокрема, буде відкрито ще один пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховичі». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що модернізація інфраструктури на кордоні з Польщею відбудеться відповідно до укладеної безпекової угоди.

Також на кордоні з Молдовою, за словами прем'єра, триває системне оновлення пунктів пропуску: «Сьогодні ухвалили рішення про створення спільної україно-молдовської комісії для будівництва мосту через Дністер в районі Ямпіль-Косуець. Це буде ключова ланка транспортного коридору між Києвом та Кишиневом».

Шмигаль додав, що система «єЧерга» вже працює на 28 пунктах пропуску.

«Нею («єЧергою», – «Главком») скористалися майже 1,4 млн вантажівок і 100 тис. автобусів. Це додаткова зручність та швидкість у перетині державного кордону», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що починаючи з 23:00 30 липня 2024 року Державна митна служба України проводитиме технічні роботи. Вони пов'язані з оновлення серверного програмного забезпечення, які триватимуть орієнтовно шість годин.

До слова, з метою запобігання правопорушень у прикордонній смузі в межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження.