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У Польщі чоловік із ножем напав на українських підлітків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Польщі чоловік із ножем напав на українських підлітків
 За даними ЗМІ, 26-річний нападник родом з Узбекистану
фото: wyborcza.pl

Двоє хлопців зазнали поранень рук і живота

У одному з міських парків Варшави чоловік  із ножем напав на двох українських 15-річних хлопців. Підлітків госпіталізували з пораненнями.  Про це повідомляє «Польське радіо» та Wyborcza.

Як зазначається, інформація про конфлікт за участю озброєного ножем чоловіка надійшла до поліції 22 липня після 15:00. За даними ЗМІ, 26-річний нападник родом з Узбекистану. Між ним та групою підлітків сталася сварка, яка і призвела до бійки.

Він нібито прибув на місце події з рюкзаком від компанії, яка займається доставкою їжі.  Жертвами нападника стали двоє 15-річних українців. 

Як зʼясувала Wyborcza, двоє хлопців зазнали поранень рук і живота. Їхні однолітки, які були з ними, не постраждали. У поліції також зазначили, що наразі невідомі подробиці про стан підлітків, а також мотиви нападника.

26-річного зловмисника затримала поліція. Видання додало, що під час втечі нападник нібито загубив свої речі, що дозволило поліції швидко вийти на його слід. 

Як повідомлялося, в Італії було знайдено мертвою українку біля підніжжя скелі. 

Раніше повідомлялося, що у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин.

Нагадаємо, у лютому, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. 

Теги: Польща напад діти

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