Президент Шрі-Ланки написав заяву про відставку

Готабайя Раджапакса очолив Шрі-Ланку у 2019 році

У країні спалахнули протести, однієї з вимог була відставка глави держави

Президент Шрі-Ланки Готабайя Раджапакса напередодні підписав свою заяву про відставку, датовану 13 липня, а спікер парламенту публічно оголосить про це нації в середу. Про це повідомляє Daily Mirror.

Заява про відставку президента була підписана і передана високопоставленому урядовцю, який передасть його спікеру парламенту.

Відомо, що президент все ще перебуває на території країни, проте планує покинути її на цьому тижні.

Нагадаємо, серйозна політична криза охопила Шрі-Ланку ще у середині травня.

Тоді ж пішов у відставку з посади прем’єр-міністра країни старший брат президента Шрі-Ланки Магіндра Раджапакса.

9 липня прем'єр-міністр повідомив, що готовий піти у відставку, аби була можливість сформувати багатопартійний уряд. Того ж дня натовп протестувальників увірвався в приватну резиденцію глави уряду й підпалив її, а також пошкодив його автомобілі.

Під час масових протестів 9 липня у Коломбо, столиці Шрі-Ланки, постраждало 103 людини.

Також стало відомо, що на тлі протестів у країні президент Шрі-Ланки іде у відставку.

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