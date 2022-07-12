Литва виділить Україні 10 млн євро

Кошти спрямовані на відновлення України

Уряд Литви 11 липня схвалив пакет допомоги Україні на суму 10 мільйонів євро. Ці кошти підуть на невідкладні відновлювальні роботи і будуть передані Національному банку України. Про це повідомляє Euractiv з посиланням на прем’єр-міністерку країни Інгріду Шимоніте.

Зазначається, що мета цієї допомоги – прискорити відновлення України, оскільки багато українців прагнуть повернутися до своєї країни, а інші вже зробили це. За словами міністерки, допомагаючи Україні, Литва прагне максимально прискорити перемогу та відбудову країни.

«Ця державна допомога – це кошти на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда та рішучість захищати та будувати, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора», – заявила Шимоніте.

Раніше повідомлялося, що Литва надасть Україні ще понад 100 засобів протидії безпілотним літальним апаратам та радари до них.

Крім цього, Литва передасть Україні 80 схвалених НАТО радарів Wingman, які дозволяють виявляти і збивати безпілотники на відстані до 5 км.

Нагадаємо, що литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників «Байрактар» для українських воїнів.

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