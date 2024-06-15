Зеленський: Саміт миру – це шанс повернутися до мови дипломатії

Володимир Зеленський та президентка Швейцарії Віола Амхерд перед початком роботи Саміту миру

На саміті присутні представники країн, зі всіх континентів та регіонів: від Латинської Америки до Океанії й від Європи до Азії

Саміт миру у Швейцарії – це шанс для повернення до дипломатії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, перед початком роботи Саміту миру у Брюгенштоку, передає кореспондент «Главкома».

«Нам вдалося повернути шанс дипломатії. Агресія проти України – це абсолютно неспровокована агресія Росії, і єдиний, хто хотів цієї війни – це Путін. Тому ця формула (миру, за пропозицією України, – «Главком») – формула миру та єдності».

За словами Зеленського, на саміті присутні представники країн, зі всіх континентів та регіонів: від Латинської Америки до Океанії й від Європи до Азії.

Володимира Зеленського на прес-конференції з президенткою Швейцарії фото: glavcom.ua

«Сьогоднішній саміт зібрав представників усіх континентів. Всі їхні думки нам важливі. Я вірю, що тут ми творимо історію», – сказав Зеленський.

Як повідомляв «Главком», уперше українська формулу миру була представлена на саміті Великої двадцятки у Індонезії у 2022 році.

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.