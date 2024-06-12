Норвегія виділить €240 млн на ППО для України

Внесок Норвегії у закупівлю для України системи Patriot і 100 ракет до неї становить 125 млн євро

Німеччина разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot

Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило про виділення €240 млн для України на заходи з протиповітряної оборони. Про це стало відомо із сторінки МЗС Норвегії у соцмережі Х.

Зазначається, що Норвегія виділить €240 млн на заходи з протиповітряної оборони для України. Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні. Норвегія виділить €125 млн на цю співпрацю.

Norway will contribute € 240 M to air defense measures for Ukraine. Today, 🇩🇪 confirmed that it, together with🇳🇴,🇩🇰 and 🇳🇱, will finance re-procurement of a Patriot system so that 100 Patriot missiles can be quickly donated to 🇺🇦. 🇳🇴 will contribute € 125 M to this cooperation. pic.twitter.com/4FcYshHHBy June 11, 2024

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше €1,2 млрд військової допомоги. Загалом у довгострокову програму з підтримки України Норвегія заклала майже €6,4 млрд на 2023–2027 роки. Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

До слова, країни НАТО мають ще приблизно два-три роки, щоб підготуватись до ймовірного збройного конфлікту з Росією. Таку думку висловив голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен.