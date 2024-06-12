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Норвегія виділить €240 млн на ППО для України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Норвегія виділить €240 млн на ППО для України
Внесок Норвегії у закупівлю для України системи Patriot і 100 ракет до неї становить 125 млн євро
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Німеччина разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot

Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило про виділення €240 млн для України на заходи з протиповітряної оборони. Про це стало відомо із сторінки МЗС Норвегії у соцмережі Х.

Зазначається, що Норвегія виділить €240 млн на заходи з протиповітряної оборони для України. Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні. Норвегія виділить €125 млн на цю співпрацю.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. 

Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше €1,2 млрд військової допомоги. Загалом у довгострокову програму з підтримки України Норвегія заклала майже €6,4 млрд на 2023–2027 роки. Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

До слова, країни НАТО мають ще приблизно два-три роки, щоб підготуватись до ймовірного збройного конфлікту з Росією. Таку думку висловив голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен.

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Теги: міністр Норвегія президент соцмережі

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