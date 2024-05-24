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Президент Чехії отримав травму під час їзди на мотоциклі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Президент Чехії отримав травму під час їзди на мотоциклі
Чеський лідер відомий своєю пристрастю до мотоспорту
фото: iDNES.cz

Петр Павел буде перебувати під наглядом лікарів протягом кількох днів

Президент Чехії Петр Павел був поранений під час їзди на мотоциклі. Поранення не є серйозними, але потребують спостереження лікарів. Про це повідомило чеське видання iDnes з посиланням на пресслужбу президента.

«Президент Республіки отримав травму під час їзди на мотоциклі. Травми несерйозні, але потребують нетривалого спостереження у відділенні медичної допомоги», – повідомила канцелярія президента.

За яких обставин стався нещасний випадок, поки не ясно. Водночас у поліції заявили, що не розслідують аварію, оскільки вона сталася не на дорозі, а на закритій кільцевій дорозі.

Речник президента Віт Коларж сказав Чеському телебаченню, що не знає точного діагнозу.

«У будь-якому випадку це незначна травма. Ймовірно, президент буде перебувати під наглядом протягом кількох днів», – сказав речник.

За словами Коларжа, госпіталізація президента не повинна мати істотного впливу на його робочий графік, оскільки попереду вихідні.

Прессекретарка Центрального військового госпіталю Йитка Зінке підтвердила, що лікарня прийняла та пролікувала президента, який залишається там для спостереження. 

Чеський лідер відомий своєю пристрастю до мотоспорту. 62-річний Петер Павел не перестав їздити на мотоциклі навіть після минулорічного обрання президентом. У серпні минулого року свідки зняли його на мотоциклі без шолома. Тоді він вибачився за помилку та заявив, що добровільно сплатить суму, яка перевищує верхню межу штрафу в адміністративному провадженні за це правопорушення.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Sky News заявив, що Росія так просто не віддасть окуповані українські території і, навряд, чи українці зможуть повернути свої землі у найближчому майбутньому. 

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Теги: Петр Павел поранення травма президент лікарня

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