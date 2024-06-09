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Забороняти Україні бити по об’єктах у РФ було безглуздо – радник Байдена

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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Забороняти Україні бити по об’єктах у РФ було безглуздо – радник Байдена
Салліван зазначив, що Харків все ще перебуває під загрозою
фото з відкритих джерел

Українці cкористалися дозволом бити по РФ, через це імпульс російської операції на Харківщині застопорився

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що рішення надати дозвіл українцям бити по РФ американською зброєю з боку президента США Джо Байдена було «здоровим глуздом». Про це він сказав в етері телеканалу CBS News.

Салліван відповів на запитання, чи змінив ситуацію на полі бою дозвіл США Україні завдавати ударів американською зброєю по Росії. За його словами, коли російські війська під час наступу на Харківщині перетинали кордон, не було сенсу не дозволяти українцям завдавати ударів по об’єктах у Росії.

«З точки зору президента це був здоровий глузд. Те, що відбувалося навколо Харкова за останні декілька місяців, було наступом Росії... І просто не мало сенсу не дозволяти українцям вести вогонь через кордон, вражати російські вогневі точки, звідки вівся вогонь по українцях. Тому президент дав дозвіл на це», – заявив представник Білого дому. 

Він додав, що США продовжують підтримувати Україну у її протистоянні повномасштабній російській агресії.

Нагадуємо, що У Міноборони України підтвердили знищення та пошкодження комплексів С-300, С-400 у РФ за допомогою артилерійських установкок західного зразка.

Раніше повідомлялося, що Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії західною зброєю без обмеження дальності, щоб ефективно обороняти себе.

Бауер підтримав дозвіл на удари західною зброєю по Росії від низки країн. Свою думку він пояснив військовою логікою.

«Право збройних конфліктів не містить жодних обмежень щодо дальності. Тож із військового погляду, знову ж таки, якщо ціль розташована вглибині Росії, то потрібно завдати удару по цій цілі. Наприклад, літаках, які злітають з аеродрому в глибині Росії», – пояснив він.

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Теги: Міноборони Україна президент радник обмеження кордон

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