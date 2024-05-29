Україна готує дипломатичні відповіді на спроби РФ зірвати Глобальний саміт миру

За словами Зеленського, зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити

Швейцарія 15-16 червня прийматиме Саміт миру поблизу центрального міста Люцерн

Росія дуже намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи різним державам дестабілізацією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу. На жаль, зло вміє адаптуватися і зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз – майже сто держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль», – наголосив він.

За словами Зеленського, Україна вже готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити саміт мир, який розпочнеться за два тижні.

«Зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією», – зазначив глава держави.

Крім того, Україна готується до подальшої активності російського ворога та чітко розуміє, які завдання та з якою метою диктатор Володимир Путін ставить своїй армії.

Швейцарія 15-16 червня прийматиме Саміт миру поблизу центрального міста Люцерн, який, як вона сподівається, прокладе шлях до майбутнього мирного процесу після російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у саміті миру у Швейцарії в червні.

До слова, після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні з участю Росії.