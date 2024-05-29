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Україна готує дипломатичні відповіді на спроби РФ зірвати Глобальний саміт миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна готує дипломатичні відповіді на спроби РФ зірвати Глобальний саміт миру
За словами Зеленського, зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити
скріншот з відео

Швейцарія 15-16 червня прийматиме Саміт миру поблизу центрального міста Люцерн

Росія дуже намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи різним державам дестабілізацією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу. На жаль, зло вміє адаптуватися і зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз – майже сто держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль», – наголосив він.

За словами Зеленського, Україна вже готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити саміт мир, який розпочнеться за два тижні.

«Зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією», – зазначив глава держави.

Крім того, Україна готується до подальшої активності російського ворога та чітко розуміє, які завдання та з якою метою диктатор Володимир Путін ставить своїй армії.

Швейцарія 15-16 червня прийматиме Саміт миру поблизу центрального міста Люцерн, який, як вона сподівається, прокладе шлях до майбутнього мирного процесу після російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у саміті миру у Швейцарії в червні.

До слова, після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні з участю Росії.

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Теги: президент Володимир Зеленський росія саміт

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