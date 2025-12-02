Президента Португалії було госпіталізовано після операції

За словами медиків, політик повністю одужає через два тижні

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза був госпіталізований до лікарні Сан-Жуан у Порту, де йому зробили термінову операцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Госпіталізація відбулася після того, як президент Португалії «відчув себе зле після розладу шлунка». Це сталося, коли Марселу Ребелу де Соуза повертався з похорону в Амаранте.

Марсело Ребело де Соуза в результаті переніс операцію на черевній порожнині. Голова ради директорів лікарні Марія Жоау Баптиста зазначила, що «операція пройшла добре» і була «абсолютно своєчасною», додавши, що «ускладнень не було».

Лікарка Елізабет Барбоза, яка проводила операцію, сказала, що президент тепер повинен відновитися. Подальших ускладнень не очікується. Повне одужання політика має зайняти два тижні.

Раніше колишній прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє переніс операцію з приводу травми у шийному відділі хребта. Також прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу успішно переніс операцію з видалення простати.