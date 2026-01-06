Головна Світ Політика
Як повалення президента Венесуели Мадуро може загрожувати Україні: аналіз FT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Як повалення президента Венесуели Мадуро може загрожувати Україні: аналіз FT
Президент Ніколас Мадуро на мітингу з нагоди річниці битви при Санта-Інес, яка відбулася під час Федеральної війни у ​​Венесуелі у 19 столітті, у Каракасі, Венесуела
фото: AP/Крістіан Ернандес

Росія та Китай, попри публічне засудження дій США, можуть спробувати обміняти свій вплив у Венесуелі на поступки щодо України та Тайваню

Після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США, передає «Главком».

На думку аналітика, успіх у Каракасі може підштовхнути Трампа до нових воєнних кроків. Зокрема, під завуальованим тиском уже опинилися Мексика та Колумбія, а Куба, яку держсекретар Марко Рубіо назвав «величезною проблемою», знову ризикує стати ціллю для зміни режиму. Окрему увагу Рахман приділяє Гренландії: попри статус автономії Данії, контроль над островом залишається радикальною, але цілком імовірною метою Вашингтона, зважаючи на ігнорування інтересів європейських союзників.

Глобальні наслідки «доктрини Донро» можуть призвести до великих геополітичних торгів. Рахман припускає, що Росія та Китай, попри публічне засудження дій США, можуть спробувати обміняти свій вплив у Венесуелі на поступки в інших регіонах. Зокрема, Пекін може вимагати свободи дій щодо Тайваню, а Москва – щодо України. Наразі ж головним питанням залишається здатність США керувати Венесуелою, де адміністрація Трампа віддає перевагу домовленостям із залишками старого режиму, а не підтримці демократичної опозиції.

Раніше держдепартамент Сполучених Штатів офіційно підтвердив стратегічний пріоритет регіону для Вашингтона, визначивши Західну півкулю сферою своїх інтересів.

Відповідна заява з’явилася в офіційних соцмережах відомства на тлі ескалації в Латинській Америці, спричиненої арештом венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. У своїх повідомленнях США надіслали суворі попередження низці країн, зокрема Ірану, Мексиці, Колумбії та Кубі.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Теги: росія США війна Китай Дональд Трамп Венесуела

