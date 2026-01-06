Трамп виключив можливість виборів у Венесуелі в найближчий місяць

Дональд Трамп зазначив, що наразі пріоритетом є «наведення ладу» та відновлення Венесуели після повалення Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявив, що проведення виборів у Венесуелі протягом наступних 30 днів не планується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

За словами американського лідера, наразі пріоритетом є «наведення ладу» та відновлення країни після повалення режиму Ніколаса Мадуро. Трамп підкреслив, що за поточних умов виборчий процес неможливий, оскільки громадяни навіть не мають змоги проголосувати.

У Вашингтоні очікують, що процес стабілізації та перехідний період триватимуть довше, ніж один місяць. Окрему увагу Білий дім приділяє енергетичному сектору: Трамп припустив, що американський уряд може компенсувати витрати нафтовим компаніям, які інвестуватимуть у видобуток нафти у Венесуелі. Це фінансування може відбуватися як прямим відшкодуванням, так і через майбутні доходи від галузі.

Президент США оцінив термін відновлення занедбаної нафтової інфраструктури менш ніж у півтора року. Попри значні витрати, він висловив упевненість у швидкому результаті. Наразі видобуток нафти в країні становить близько 1,1 млн барелів на добу, що втричі менше за показники 1999 року. Причинами такого занепаду Вашингтон вважає багаторічну корупцію, неефективне управління та націоналізацію галузі колишнім режимом.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив намір Вашингтона здійснювати безпосередній контроль над Венесуелою після захоплення Ніколаса Мадуро. Спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, він кілька разів наголосив, що Сполучені Штати тепер «керують» цією країною.

На пряме запитання про те, хто зараз головний у Венесуелі, Трамп відповів: «Не питайте мене, бо відповідь буде дуже суперечливою. Ми керуємо. Ми керуємо».

Згідно з інформацією The Washington Post, Вашингтон планує безпосередньо впливати на управління Венесуелою під час зміни режиму.

Ключовою фігурою в цьому процесі називають державного секретаря США Марко Рубіо, який, за даними джерел, був одним із головних ідеологів та організаторів операції із затримання Ніколаса Мадуро.