Прем'єрка Данії заявила, що агресія США проти Гренландії зруйнує НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Прем'єрка Данії заявила, що агресія США проти Гренландії зруйнує НАТО
фото з відкритих джерел

Трамп неодноразово аргументував необхідність контролю над Гренландією питаннями національної безпеки

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен різко відреагувала на територіальні претензії Дональда Трампа, заявивши, що будь-яка спроба силового захоплення Гренландії призведе до розпаду Північноатлантичного альянсу. Як повідомляє Bloomberg, глава датського уряду закликала не ігнорувати наміри президента США та підкреслила, що військовий напад Вашингтона на державу-члена НАТО знищить систему глобальної безпеки, сформовану після Другої світової війни, передає «Главком».

Занепокоєння Копенгагена посилилося на тлі нещодавньої операції США у Венесуелі та затримання Ніколаса Мадуро. Дональд Трамп неодноразово аргументував необхідність контролю над островом питаннями національної безпеки й нещодавно навіть окреслив часові межі для «вирішення питання», заявивши, що Гренландією займуться вже за два місяці.

Фредеріксен закликала американського лідера припинити погрози на адресу острова, який є частиною Королівства Данія. Позицію Копенгагена в цьому питанні вже підтримали численні європейські високопосадовці.

Як відомо, Сполучені Штати розглядають можливість переходу Гренландії під свій контроль протягом поточного року. Як повідомляють джерела Politico, американська адміністрація може спробувати реалізувати цей план у найближчі місяці, скориставшись сприятливим «вікном можливостей».

На думку експертів та посадовців, ключовими датами для такої події можуть стати 4 липня – день 250-ї річниці незалежності США, а також період напередодні проміжних виборів до Конгресу, запланованих на 3 листопада.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія потрібна країні для національної безпеки.

«Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Не для корисних копалин. У нас більше нафти, ніж у будь-якій іншій країні світу. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. І якщо ви подивитесь на Гренландію, ви подивитесь вздовж узбережжя. Всюди російські та китайські кораблі. Тож Гренландія це велика справа», – сказав Трамп.

Згодом міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що країна не підкориться вимозі Дональда Трампа передати Гренландію Сполученим Штатам. Очільник МЗС також викликав посла США Кена Хауері для роз'яснення коментарів Трампа.

Теги: Дональд Трамп Данія Гренландія НАТО США

