Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр-міністр Франції переніс операцію

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр-міністр Франції переніс операцію
Прем'єр-міністр Мішель Барньє на сходах Єлисейського палацу в Парижі, 15 жовтня 2024 р
фото: Xose Bouzas, Hans Lucas, AFP

Мішель Барньє не буде присутній на сеансі питань до уряду в Національній асамблеї та Сенаті, що відбудуться у вівторок та середу

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє переніс операцію з приводу травми у шийному відділі хребта. Хірургічне втручання відбулось цими вихідними, президент Еммануель Макрон та президент Національної асамблеї Яель Браун-Піве були попереджені заздалегідь. Про це повідомляє BFMTV.

Лікар глави уряду уточнює, що операція «пройшла дуже добре».

«Результати аналізів будуть відомі протягом кількох тижнів», – уточнює лікар.

Згідно з інформацією BFMTV, про операцію попередили Еммануеля Макрона, як і Яель Браун-Піве, Жерара Ларше, міністрів і всіх голів парламентських груп.

Ця новина надійшла в гарячий для уряду час, оскільки в парламенті тривають дебати щодо державного бюджету та почався розгляд законопроєкту про фінансування соціального страхування.

Таким чином, Мішель Барньє не буде присутній на сеансі питань до уряду в Національній асамблеї та Сенаті, що відбудуться у вівторок та середу.

Нагадаємо, новим прем’єр-міністром Франції  у вересні 2024 року став Мішель Барньє від правоцентристської партії Les Républicains після того, як попередній очільник французького уряду Габріель Атталь подав у відставку. 

73-річний Барньє став найстаршим прем’єр-міністром сучасної Франції. Його призначили через 60 днів після результатів парламентських виборів і через 51 день після відставки попереднього прем’єра Габріеля Атталя.

Le Monde пише, що Емманюель Макрон переконався, що Барньє відповідає умовам стабільності та максимально широкого консенсусу, і попросив його «сформувати уряд єдності, який служитиме країні».

Цікаво, що за підсумками парламентських виборів у Франції, лівий «Народний фронт» отримав 182 мандати у 577-місцевому законодавчому органі, блок пропрезидентських сил «Разом» – 168, а ультраправе «Національне об'єднання» Марін Ле Пен та її союзників – 143.

У результаті склалася незвичайна для Франції ситуація, коли в парламенті більшості не мають ні ліві, ні праві, ні прихильники Макрона, які зазвичай позиціонують себе як центристи.

Теги: міністр лікар фінансування Еммануель Макрон президент дебати страхування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кортеж з президентом Кеннеді і його дружиною Жаклін в Далласі за кілька хвилин до вбивства, 22 листопада 1963 року
Унікальні кадри після вбивства президента Кеннеді продані на аукціоні
30 вересня, 23:00
Республіканці розкритикували Трампа
Республіканці розкритикували Трампа за словесні образи Камали Гарріс
29 вересня, 22:03
Від початку цієї доби відбулося 154 бойових зіткнення
Країни НАТО не будуть збивати ракети і дрони над Україною – Пентагон
4 жовтня, 07:37
Зеленський виступить у Верховній Раді 16 жовтня
Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді
14 жовтня, 18:19
Зеленський анонсував можливість експортувати зброю іншим країнам
Зеленський назвав країни, яким дозволить купувати українську зброю
19 жовтня, 04:05
Гарріс залучить до передвиборчої кампанії Обаму
Камала Гарріс проведе передвиборчу кампанію із сімейством Обама
18 жовтня, 22:50
Напад на штаб-квартиру Turkish Aerospace під Анкарою: влада підозрює курдських сепаратистів
Теракт у Анкарі: версії та подробиці про виконавців
24 жовтня, 10:00
Санкції працюють проти російських підприємств
Великий російський завод припинив зрідження газу через санкції – Bloomberg
26 жовтня, 01:12
27-28 жовтня глава МЗС України Андрій Сибіга проведе низку переговорів із високопосадовцями ПАР
Андрій Сибіга прибув до ПАР: мета візиту
Вчора, 12:32

Політика

Болгарія оголосила остаточні результати сьомих за чотири роки парламентських виборів
Болгарія оголосила остаточні результати сьомих за чотири роки парламентських виборів
Зеленський назвав країну, яка допомагає Росії збільшити виробництво зброї
Зеленський назвав країну, яка допомагає Росії збільшити виробництво зброї
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну
Хорватія планує передати Україні десятки танків і бронемашин
Хорватія планує передати Україні десятки танків і бронемашин
Прем'єр-міністр Франції переніс операцію
Прем'єр-міністр Франції переніс операцію
Президент України зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії
Президент України зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
23K
Ще один керівник МСЕК після скандалу йде у відставку
22K
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
17K
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
15K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
28 жовтня, 14:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua