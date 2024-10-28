Прем'єр-міністр Франції переніс операцію

Мішель Барньє не буде присутній на сеансі питань до уряду в Національній асамблеї та Сенаті, що відбудуться у вівторок та середу

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє переніс операцію з приводу травми у шийному відділі хребта. Хірургічне втручання відбулось цими вихідними, президент Еммануель Макрон та президент Національної асамблеї Яель Браун-Піве були попереджені заздалегідь. Про це повідомляє BFMTV.

Лікар глави уряду уточнює, що операція «пройшла дуже добре».

«Результати аналізів будуть відомі протягом кількох тижнів», – уточнює лікар.

Згідно з інформацією BFMTV, про операцію попередили Еммануеля Макрона, як і Яель Браун-Піве, Жерара Ларше, міністрів і всіх голів парламентських груп.

Ця новина надійшла в гарячий для уряду час, оскільки в парламенті тривають дебати щодо державного бюджету та почався розгляд законопроєкту про фінансування соціального страхування.

Таким чином, Мішель Барньє не буде присутній на сеансі питань до уряду в Національній асамблеї та Сенаті, що відбудуться у вівторок та середу.

Нагадаємо, новим прем’єр-міністром Франції у вересні 2024 року став Мішель Барньє від правоцентристської партії Les Républicains після того, як попередній очільник французького уряду Габріель Атталь подав у відставку.

73-річний Барньє став найстаршим прем’єр-міністром сучасної Франції. Його призначили через 60 днів після результатів парламентських виборів і через 51 день після відставки попереднього прем’єра Габріеля Атталя.

Le Monde пише, що Емманюель Макрон переконався, що Барньє відповідає умовам стабільності та максимально широкого консенсусу, і попросив його «сформувати уряд єдності, який служитиме країні».

Цікаво, що за підсумками парламентських виборів у Франції, лівий «Народний фронт» отримав 182 мандати у 577-місцевому законодавчому органі, блок пропрезидентських сил «Разом» – 168, а ультраправе «Національне об'єднання» Марін Ле Пен та її союзників – 143.

У результаті склалася незвичайна для Франції ситуація, коли в парламенті більшості не мають ні ліві, ні праві, ні прихильники Макрона, які зазвичай позиціонують себе як центристи.