Прем'єр-міністр Франції переніс операцію
Мішель Барньє не буде присутній на сеансі питань до уряду в Національній асамблеї та Сенаті, що відбудуться у вівторок та середу
Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє переніс операцію з приводу травми у шийному відділі хребта. Хірургічне втручання відбулось цими вихідними, президент Еммануель Макрон та президент Національної асамблеї Яель Браун-Піве були попереджені заздалегідь. Про це повідомляє BFMTV.
Лікар глави уряду уточнює, що операція «пройшла дуже добре».
«Результати аналізів будуть відомі протягом кількох тижнів», – уточнює лікар.
Згідно з інформацією BFMTV, про операцію попередили Еммануеля Макрона, як і Яель Браун-Піве, Жерара Ларше, міністрів і всіх голів парламентських груп.
Ця новина надійшла в гарячий для уряду час, оскільки в парламенті тривають дебати щодо державного бюджету та почався розгляд законопроєкту про фінансування соціального страхування.
Таким чином, Мішель Барньє не буде присутній на сеансі питань до уряду в Національній асамблеї та Сенаті, що відбудуться у вівторок та середу.
Нагадаємо, новим прем’єр-міністром Франції у вересні 2024 року став Мішель Барньє від правоцентристської партії Les Républicains після того, як попередній очільник французького уряду Габріель Атталь подав у відставку.
73-річний Барньє став найстаршим прем’єр-міністром сучасної Франції. Його призначили через 60 днів після результатів парламентських виборів і через 51 день після відставки попереднього прем’єра Габріеля Атталя.
Le Monde пише, що Емманюель Макрон переконався, що Барньє відповідає умовам стабільності та максимально широкого консенсусу, і попросив його «сформувати уряд єдності, який служитиме країні».
Цікаво, що за підсумками парламентських виборів у Франції, лівий «Народний фронт» отримав 182 мандати у 577-місцевому законодавчому органі, блок пропрезидентських сил «Разом» – 168, а ультраправе «Національне об'єднання» Марін Ле Пен та її союзників – 143.
У результаті склалася незвичайна для Франції ситуація, коли в парламенті більшості не мають ні ліві, ні праві, ні прихильники Макрона, які зазвичай позиціонують себе як центристи.
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