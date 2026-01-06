Головна Світ Політика
Чому Трамп не хоче бачити Мачадо президентом Венесуели: пояснення WP

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Чому Трамп не хоче бачити Мачадо президентом Венесуели: пояснення WP
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп не підтримав кандидатуру венесуельської опозиціонерки Коріни Мачадо через те, що вона отримала Нобелівську премію миру

Після затримання Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп висловився проти кандидатури опозиційної лідерки Коріни Мачадо як майбутньої очільниці Венесуели. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Американський лідер фактично поставив під сумнів політичне майбутнє демократичної опозиції, попри те, що її представник здобув переконливу перемогу на минулорічних виборах. Трамп заявив, що Мачадо нібито не має достатньої поваги та підтримки всередині своєї країни.

За інформацією джерел, наближених до опозиціонерки, команда лауреатки Нобелівської премії миру була шокована такою риторикою. З’ясувалося, що причиною незадоволення Трампа могло стати саме присудження Мачадо Нобелівської нагороди. Співрозмовники видання стверджують: президент США вважає, що опозиціонерка мала відмовитися від премії на його користь.

Попри те, що Мачадо публічно присвятила свою нагороду Дональду Трампу, сам факт її прийняття став для Білого дому «неприпустимою помилкою». Джерела зазначають, що якби вона поступилася премією Трампу, її кандидатура на пост президента Венесуели вже сьогодні мала б повну підтримку Вашингтона.

Ранішел ідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що повністю підтримує стратегію президента США Дональда Трампа щодо Венесуели. 

За словами Мачадо, посилення тиску з боку США, зокрема санкцій проти венесуельських посадовців, захоплення суден і боротьба з нелегальним експортом нафти, є виправданими та необхідними. Вона наголосила, що венесуельський народ вдячний Трампу та його адміністрації й назвала його «захисником свободи в цій півкулі».

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, очільник Венесуели Ніколас Мадуро, перебуваючи у залі суду, заявив, що не вважає себе винним. 

Політик заявив, що його було викрадено з будинку у Каракасі. Він також неодноразово називав себе «президентом своєї країни». «Я невинний. Я не винен. Я порядна людина», – сказав він.

