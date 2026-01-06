Син Мадуро назвав затримання батька «викраденням» та закликав світ до солідарності

Мадуро-молодший зазначив, що дії США створюють небезпечний прецедент для всього світу

Ніколас Мадуро Герра, син усунутого від влади венесуельського лідера, публічно засудив дії США, назвавши затримання свого батька викраденням. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Під час виступу в Національній асамблеї він звернувся до міжнародної спільноти з вимогою посприяти поверненню Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес до Венесуели після проведеної американцями військової операції в Каракасі.

Мадуро-молодший наголосив, що подібні дії Вашингтона є грубим порушенням державного суверенітету та створюють небезпечний прецедент для всього світу. На його думку, нормалізація таких методів ставить під загрозу будь-яку країну, яка відмовляється підпорядковуватися США, та підриває основи глобальної стабільності й міжнародного права.

Окрім закликів до етичного та правового втручання інших держав, син Мадуро прокоментував звинувачення, висунуті американським правосуддям проти нього та його родини. Він категорично відкинув причетність до незаконного обігу зброї та наркотиків, заявивши, що його сім’я стала об’єктом цілеспрямованого переслідування.

Як відомо, очільник Венесуели Ніколас Мадуро, перебуваючи у залі суду, заявив, що не вважає себе винним.

Політик заявив, що його було викрадено з будинку у Каракасі. Він також неодноразово називав себе «президентом своєї країни». «Я невинний. Я не винен. Я порядна людина», – сказав він.

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Справу розглядає 92-річний окружний суддя США Елвін Геллерстайн – один із найавторитетніших суддів федеральної системи, який раніше вів процеси, пов’язані з терактами 11 вересня та масштабними фінансовими злочинами.

Повідомлялося, що США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни.

Тим часом Федеральна рада Швейцарії заморозила активи очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та пов'язаних з ним осіб. Якщо майбутні суди встановлять незаконне походження коштів, то Швейцарія докладе зусиль, щоб вони «принесли користь народу Венесуели».

До слова, російські чиновники продовжують реагувати на військову операцію США у Венесуелі, але реакція високопоставлених керівників Кремля залишається відносно стриманою.