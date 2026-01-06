Держдепартамент США опублікував жорстке попередження Росії та Ірану

У російськомовному акаунті Держдепартамента США з'явся допис про те, що не варто «грати в ігри» з президентом Трампом

Після успішного вивезення Ніколаса Мадуро з Венесуели в межах американської спецоперації, Державний департамент США розмістив на своїх офіційних ресурсах у мережі Х однозначне послання, пише «Главком».

У російськомовному акаунті відомства з'явилося чорно-біле зображення з прямим застереженням, у якому зазначається, що не варто «грати в ігри» з президентом Дональдом Трампом.

У пості наголошено, що американський лідер є «людиною справи», і тепер цей факт має стати очевидним для всіх.

Окрім російської, аналогічне звернення було поширене й перською мовою. Аналітики припускають, що цей сигнал адресований безпосередньо керівництву Ірану та іншим закордонним опонентам Вашингтона.

Раніше Держдепартамент Сполучених Штатів офіційно підтвердив стратегічний пріоритет регіону для Вашингтона, визначивши Західну півкулю сферою своїх інтересів.

Відповідна заява з’явилася в офіційних соцмережах відомства на тлі ескалації в Латинській Америці, спричиненої арештом венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. У своїх повідомленнях США надіслали суворі попередження низці країн, зокрема Ірану, Мексиці, Колумбії та Кубі.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.