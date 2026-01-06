Головна Світ Політика
Держдепартамент США опублікував жорстке попередження Росії та Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

У російськомовному акаунті Держдепартамента США з'явся допис про те, що не варто «грати в ігри» з президентом Трампом

Після успішного вивезення Ніколаса Мадуро з Венесуели в межах американської спецоперації, Державний департамент США розмістив на своїх офіційних ресурсах у мережі Х однозначне послання, пише «Главком».

У російськомовному акаунті відомства з'явилося чорно-біле зображення з прямим застереженням, у якому зазначається, що не варто «грати в ігри» з президентом Дональдом Трампом.

У пості наголошено, що американський лідер є «людиною справи», і тепер цей факт має стати очевидним для всіх.

Держдепартамент США опублікував жорстке попередження Росії та Ірану фото 1

Окрім російської, аналогічне звернення було поширене й перською мовою. Аналітики припускають, що цей сигнал адресований безпосередньо керівництву Ірану та іншим закордонним опонентам Вашингтона.

Держдепартамент США опублікував жорстке попередження Росії та Ірану фото 2

Раніше Держдепартамент Сполучених Штатів офіційно підтвердив стратегічний пріоритет регіону для Вашингтона, визначивши Західну півкулю сферою своїх інтересів.

Відповідна заява з’явилася в офіційних соцмережах відомства на тлі ескалації в Латинській Америці, спричиненої арештом венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. У своїх повідомленнях США надіслали суворі попередження низці країн, зокрема Ірану, Мексиці, Колумбії та Кубі.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

