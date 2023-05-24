Президентські вибори у США вплинуть на допомогу Україні – Волкер

За словами американського дипломата, у 2024 році Сполучені Штати будуть вимушені відволікатися на власні проблеми через президентські вибори

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер закликав бути готовими, що вибори американського президента матимуть вплив на допомогу Вашингтона Києву. Про це Волкер розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

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За словами американського дипломата, у 2024 році Сполучені Штати будуть вимушені відволікатися на власні проблеми через президентські вибори.

«Наступного року у нас президентські вибори, тому ми будемо відволікатися на свої справи. Тому, я думаю, що контрнаступ спричинить черговий потік допомоги саме цього року, щоб наступного року не потрібно було через це проходити під час наших президентських виборів. І, звичайно, успіх України у контрнаступі стане ще одним стимулом для США продовжувати надавати ще більшу підтримку Україні», – сказав Волкер.

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Дипломат попередив, що українцям слід бути готовими до дебатів щодо допомоги Києву між американськими політиками.

«Люди в Україні повинні бути готові. У нас демократія. У нас відкриті дебати. Будуть люди, які виступатимуть за скорочення допомоги Україні. І вони будуть робити заяви про те, що Україна корумпована, що гроші зникають, що немає звітів. Вам потрібно бути до цього готовими. Але також слід пам'ятати, що в цілому США підтримує Україну, і ця підтримка буде продовжуватися і під час цих президентських виборів, і після них», – зазначив Волкер.

Також Волкер додав, що у майбутньому потрібно прагнути до зменшення залежності України від іноземної допомоги, але поки необхідно продовжувати підтримку.

«У короткостроковій перспективі, наразі ми ще цього не досягли. Тому допомога має продовжуватися. І я впевнений, що вона не закінчиться, як у військовому, так і в економічному плані. І я думаю, що це буде відбуватись не лише з боку Сполучених Штатів, але й з боку європейських союзників», – пояснив Волкер.

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Нагадаємо, незабаром Україна може отримати від США артилерію більшої дальності та літаки F-16. Про це заявив американський дипломат, віцепрезидент Інституту миру США Вільям Тейлор.

До слова, Сполучені Штати Америки розпочнуть навчання українських військових роботі з танками M1A1 Abrams протягом наступного тижня або найближчим часом.

Зазначається, що для участі в навчаннях цього тижня до Німеччини прибудуть близько 250 українських військовослужбовців. Українці тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку травня.

Ще одна партія бронетехніки (31 танк) зараз проходить ремонт у США та буде доставлена до України до осені.