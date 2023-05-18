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Ще одна країна долучиться до тренувань українських військових

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ще одна країна долучиться до тренувань українських військових
Італія може запропонувати українцям спеціалізовані навчальні модулі, які будуть проводитися у школах і на військових об'єктах на території країни
фото: Pixabay

Італія шукає можливості, щоб узяти участь у європейській ініціативі з підготовки українських воїнів

Українські захисники зможуть пройти підготовку у школах і на військових об'єктах в Італії. Також країна доєднається до навчальних програм ЄС для України в Брюсселі, Польщі та Німеччині. Про це пише Ansa.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зазначив, що його країна шукає можливості участі в європейській ініціативі з підготовки українських воїнів «із направленням штабного персоналу до командування в Брюсселі, Польщі та Німеччині, а також може запропонувати спеціалізовані навчальні модулі, які будуть проводитися у школах і на військових об'єктах на території Італії».

«Національний внесок в ініціативи, що реалізуються Європейським союзом, передбачає, починаючи з 2023 року, участь у новій місії військової допомоги Україні, спрямованій на підтримку українських Збройних сил шляхом проведення навчально-тренувальних заходів і зростання їх потенціалу, операцій, що проводяться розподіленим чином на території різних країн-членів Союзу», – заявив посадовець.

Нагадаємо, українська бригада чисельністю від трьох до п’яти тисяч військовослужбовців пройшла таємні навчання на території Швеції, де навчалась воювати на сучасній західній техніці.

Як повідомлялося, кілька європейських країн готові передати Україні винищувачі F-16, але влада США все ще не дозволяє розпочати на них навчання українських пілотів.

До слова, Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16.

Крім того, влітку Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках.

Теги: військові навчання Швеція допомога ЗСУ

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