США дозволять партнерам передавати Україні F-16 – CNN

Білий дім готовий ухвалити це рішення на тлі тиску з боку представників Конгресу США та союзників через посилення російських повітряних атак на Україну

Адміністрація президента Джо Байдена останніми тижнями поінформувала європейських союзників, що США дозволять їм передавати Україні винищувачі F-16. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

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Як зазначається, відповідне рішення Білий дім готовий ухвалити на тлі дедалі більш сильного тиску з боку представників Конгресу США та союзників через посилення російських повітряних атак на Україну.

За даними джерел видання, офіційним особам Білого дому наразі не відомо про будь-які офіційні запити будь-кого з союзників щодо передачі Україні F-16. Водночас офіційні особи Держдепу США, яким зазвичай доручається оформлювати документи для схвалення подібної передачі третім сторонам, не отримували вказівок приступити до роботи.

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Уточнюється, що оскільки F-16 оснащені чутливими технологіями, США повинні надати дозвіл власникам винищувачів про їх передачу третім країнам.

США висловили готовність надавати союзникам такі дозволи. Як очікується, це питання стане предметом обговорення на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, США зможуть навчити українських пілотів літати на симуляторах F-16 за чотири місяці замість раніше відведених 18.

Як повідомлялося, кілька європейських країн готові передати Україні винищувачі F-16, але влада США все ще не дозволяє розпочати на них навчання українських пілотів.

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До слова, НАТО обговорить питання передачі Україні західних винищувачів під час зустрічі міністрів оборони країн-учасниць Альянсу.

Як відомо, 14 членів Конгресу США – демократів та республіканців – направили адміністрації президента Джо Байдена листа з проханням розблокувати постачання Україні винищувачів F-16.